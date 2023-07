The latest CAC Games 2023 results on Day 3, Tuesday night with Ayden Owens-Delerme of Puerto Rico breaking the decathlon Games record and and Olympic champion Jasmine Camacho-Quinn smashed the women’s 100m hurdles meeting record on the third day.

READ ALSO: Day 4: CAC Games 2023 track and field schedule, live streaming, live results

Day 3 CAC Games 2023 results

Men’s 400m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Gilles BIRON FRA 45.05

2 Jonathan JONES BAR 45.7

3 Gamali FELIX GRN 45.82

4 Robert KING DOM 46.72

5 Valente MENDOZA MEX 46.73

6 Yoandys LESCAY CUB 51.38

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jereem RICHARDS TTO 45.96

2 Kelvis PADRINO VEN 46.19

3 Desroy JORDAN VIN 47.33

4 Ohdel JAMES TTO 47.51

Luis AVILÉS FERREIRO MEX DQ

Heat 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Michael JOSEPH LCA 45.9

2 Lidio Andres FELIZ DOM 46.13

3 Desean Anju L BOYCE BAR 46.29

4 Leonardo CASTILLO CUB 47.31

5 Zidane BROWN JAM 47.35

6 José René NAVAS ESA 48.95

Men’s 800m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jesus Tonatiu LOPEZ MEX 1:49.21

2 Ferdy AGRAMONTE DOM 1:49.29

3 Jose MAITA VEN 1:49.32

4 Quamel PRINCE GUY 1:49.34

5 Dennick LUKE DMA 1:49.46

6 Joseph Alejandro HERNANDEZ ESA 1:52.14

7 Jhonatan RODRÍGUEZ OSORNO COL 1:56.16

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Handal ROBAN VIN 1:47.43

2 Ryan SÁNCHEZ PUR 1:47.65

3 Chamar CHAMBERS PAN 1:47.81

4 Tarees RHODEN JAM 1:48.10

5 Luis PERALTA DOM 1:48.14

6 Ryan Ignaiker LOPEZ PARRA VEN 1:48.75

Men’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Hector PAGAN PUR 14:07.17

2 Diego Adolfo GARCIA MEX 14:11.12

3 Carlos Andres SAN MARTIN COL 14:14.08

4 Mario PACAY GUA 14:15.28

5 Marvin BLANCO VEN 14:19.67

6 Daniel JOHANNING CRC 14:52.33

Fernando Daniel MARTÍNEZ MEX DNF

Men’s 110m Hurdles

Heat 1, Wind: -0.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shane BRATHWAITE BAR 13.75

2 Matthew SOPHIA NED 13.83

3 Georni JARAMILLO VEN 14.11

4 Wienstan Christopher MENA ARANA GUA 14.21

Odario PHILLIPS JAM DQ

Heat 2, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rasheem BROWN CAY 13.69

2 Jeanice LAVIOLETTE FRA 13.73

3 Yovany DE LA CANUET CUB 14.24

4 Eddie LOVETT ISV 14.26

Giano ROBERTS JAM DQ

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Pablo Andres IBAÑEZ GUEVARA ESA 49.34

2 Guillermo CAMPOS MEX 49.55

3 Juander SANTOS DOM 49.61

4 Gerald DRUMMOND CRC 49.62

5 Rasheeme GRIFFITH BAR 49.76

6 Troy WHYTE JAM 49.82

7 Yeral NUÑEZ DOM 49.88

8 Yoao ILLAS CUB 50

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Alejandro A. PARADA CUB 7.88 -0.2

2 Jordan TURNER JAM 7.65 -1

3 Tristan JAMES DMA 7.65 -1.3

4 Nicolas Allen ARRIOLA GREEN GUA 7.3 -0.5

5 Ifeanyichukwu OTUONYE TKS 7.21 -1.2

6 Andwuelle WRIGHT TTO 6.66 0.1

Maykel MASSÓ CUB NM

Men’s Decathlon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ayden OWENS-DELERME PUR 8281

2 Ken MULLINGS BAH 8060

3 Yariel SOTO PUR 7762

4 Jose Miguel PAULINO DOM 7762

5 Yan C. HERNÁNDEZ CUB 7654

6 Gerson IZAGUIRRE VEN 7596

7 Esteban IBANEZ ESA 7217

Women’s 400m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Paola MORÁN MEX 51.36

2 Roxana GÓMEZ CUB 51.36

3 Fiordaliza COFIL DOM 51.47

4 Kenisha PHILLIPS GUY 53.31

5 Tracy JOSEPH HAMBLIN CRC 54.62

6 Shalysa WRAY CAY 55.68

7 Caitlyn BOBB BER 55.73

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Marileidy PAULINO DOM 51.25

2 Gabby SCOTT PUR 51.44

3 Evelis Jazmin AGUILAR COL 51.76

4 Lisneidy VEITÍA CUB 53.11

5 Deshana SKEETE GUY 53.39

6 Dessire Dalila BERMÚDEZ VILLAREBIA CRC 55.06

Women’s 800m

Heat 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rose Mary ALMANZA CUB 2:03.25

2 Sonia GASKIN BAR 2:05.03

3 Aziza AYOUB PUR 2:05.34

4 Maria TIRADO VEN 2:10.11

5 Lilian REYES DOM 2:11.26

6 Angeline Danisha PONDLER CRC 2:19.59

7 Yency Xiomara CHAMUR ESA 2:25.23

Heat 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sahily DIAGO MESA CUB 2:04.64

2 Shafiqua MALONEY VIN 2:05.42

3 Aaliyah MOORE GUY 2:06.63

4 DeAnna MARTIN DOM 2:07.98

5 Maria ROJAS VEN 2:11.01

6 Mikaela SMITH ISV 2:17.97

Women’s 100m Hurdles

Heat 1, Wind: 0.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jasmine CAMACHO-QUINN PUR 12.6

2 Andrea Carolina VARGAS CRC 12.91

3 Dalhiana ROUVILLON FRA 13.52

4 Keily Linet PÉREZ IBAÑEZ CUB 13.58

5 Deya ERICKSON IVB 13.92

Heat 2, Wind: +0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Greisys L. ROBLE CUB 13.02

2 Paola VAZQUEZ PUR 13.22

3 Nancy Gabriela SANDOVAL MOREIRA ESA 13.62

4 Marianny OTAÑO DOM 13.98

Mariel BROKKE CRC DQ

Women’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Zurian HECHAVARRÍA CUB 55.52

2 Gianna WOODRUFF PAN 56.15

3 Daniela ROJAS GUTIERREZ CRC 56.58

4 Tia-Adana BELLE BAR 56.82

5 Michelle SMITH ISV 57.43

6 Yanique HAYE-SMITH TKS 57.59

7 Valeria CABEZAS CARACAS COL 58.05

8 Darielys SENTELLE CUB 59.01

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Flor Denis RUIZ HURTADO COL 60.52

2 Maria Lucelly MURILLO COL 58.92

3 Luz Mariana CASTRO MEX 57.5

4 Rhema OTABOR BAH 56.34

5 Marianaily SILVA CUB 54

6 Sophia RIVERA PUR 52.67

7 Yesi TEJEDA DOM 49.01

8 Coralys ORTIZ PUR 45.45