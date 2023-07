The latest track and field results on the final day of competition at the 2023 European U23 Athletics Championships at the Leppävaaran Stadion in Espoo, Finland, on Sunday, 16 July.

Among the highlighted performers on the fifth and final day of track and field competition were Sophie O’Sullivan and Larissa Iapichino, who are both daughters of legendary world champions and Olympic medalists. – Read more: Day 4 European U23 Athletics Championships latest results (July 15)

As highlighted by European Athletics in this report, the pair won respective gold medals to close out what was a thrilling week of competition at the 2023 European U23 Athletics Championships.

Iapichino, whose mother Fiona May won two World Athletics Championships long jump gold medals, showed that the talent still remains in the family after she leaped to a European lead mark of 6.93m to win the women’s long jump.

Meanwhile, Sophie O’Sullivan led home an outstanding Irish 1-2 finish in the women’s 1500m, as she added another global crown to the household cluster created up by her mother and former world 5000m champion Sonia O’Sullivan.

European U23 Athletics Championships Results on Day 5

Below you will find the complete and latest track and field results from the European U23 Athletics Championships on Day 5 on Sunday (16). There were several outstanding performances over the past week of competition, and you can see the final-day medal winners below.

Men’s European U23 Athletics Championships Results

Men’s 200m

Final 1, Wind: -1.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Blessing Akwasi AFRIFAH ISR 20.67

2 Raphael BOUJU NED 20.68

3 Timothé MUMENTHALER SUI 20.85

4 Marco RICCI ITA 20.96

5 Ioannis KARIOFYLLIS GRE 20.98

6 Łukasz ŻOK POL 21.05

7 Ondřej MACÍK CZE 21.35

8 Xavi MO-AJOK NED 1:11.18

Semifinal 1, Wind: -3.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Blessing Akwasi AFRIFAH ISR 21.14

2 Xavi MO-AJOK NED 21.21

3 Marco RICCI ITA 21.28

4 Ondřej MACÍK CZE 21.37

5 James HANSON GBR 21.37

6 Edoardo LURASCHI ITA 21.46

7 Bradley LESTRADE SUI 21.47

8 Igor BOGACZYŃSKI POL 25.85

Semifinal 2, Wind: -3.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Raphael BOUJU NED 21.07

2 Łukasz ŻOK POL 21.28

3 Ioannis KARIOFYLLIS GRE 21.29

3 Timothé MUMENTHALER SUI 21.29

5 Hugo CERRA FRA 21.38

6 Simon WULFF GER 21.43

7 Andrej SKOČIR SLO 21.65

8 Marcin KAROLEWSKI POL 21.94

Men’s 800m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yanis MEZIANE FRA 1:45.92

2 Ethan HUSSEY GBR 1:45.95

3 Paul ANSELMINI FRA 1:45.99

4 Francesco PERNICI ITA 1:46.24

5 Samuel REARDON GBR 1:47.06

6 Dániel HULLER HUN 1:47.48

7 Cian MCPHILLIPS IRL 1:48.04

8 Ole Jakob SOLBU NOR 1:51.73

Men’s 10,000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rory LEONARD GBR 29:08.33

2 Francesco GUERRA ITA 29:11.86

3 Miguel BAIDAL ESP 29:14.91

4 Abdel LAADJEL IRL 29:23.33

5 Sebastian FREY AUT 29:29.02

6 Ayetullah ASLANHAN TUR 29:32.58

7 Mateusz GOS POL 29:37.65

8 Antonin MARQUANT FRA 29:43.10

9 Adria CEBALLOS ESP 29:45.03

10 Philip MASSACAND NOR 29:48.75

11 Ömer AMAÇTAN TUR 29:50.68

12 Nicolò BEDINI ITA 29:52.10

13 Noah KONTEH BEL 30:01.88

14 Mario PRIEGO ESP 30:04.35

15 Adisu GUADIA ISR 30:05.39

16 Tom FÖRSTER GER 30:11.52

17 Addiso BITEW ISR 30:21.69

18 Assaf HARARI ISR 30:24.04

19 Ismail TAŞYÜREK TUR 30:32.70

20 Tomer TARRAGANO GBR 30:33.52

21 François GUILHOT FRA 30:38.17

22 Ibrahim BURAS NOR 30:49.64

23 Jacinto GASPAR POR 30:58.22

24 Abdullahi Dahir RABI NOR 31:18.49

Nikolaos STAMOULIS GRE DNF

Konjoneh MAGGI ITA DNF

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 İsmail NEZIR TUR 49.19

2 Berke AKÇAM TUR 49.48

3 Oskar EDLUND SWE 49.57

4 Matic Ian GUČEK SLO 49.70

5 Michele BERTOLDO ITA 50.12

6 David THID SWE 51.10

7 Fantin CRISCI FRA 51.30

Clement DUCOS FRA DQ

Men’s 3000m Steeplechase

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alejandro QUIJADA ESP 8:28.91

2 Etson BARROS POR 8:32.08

3 Baptiste GUYON FRA 8:33.64

4 Valentin BRESC FRA 8:42.48

5 Tomáš HABARTA CZE 8:42.80

6 Cesare CAIANI ITA 8:43.74

7 Luc LE BARON FRA 8:45.45

8 Clément LABAR BEL 8:47.38

9 Carlos ÁNGEL ESP 8:51.27

10 Eduardo PESTANA POR 8:51.83

11 Maciej MEGIER POL 8:53.70

12 Adam KOŁODZIEJ POL 8:57.38

13 Luca MINALE GBR 9:02.18

14 Florian ZITTEL GER 9:08.31

Pedro GARCIA PALENCIA ESP DQ

Men’s Pole Vault

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Juho ALASAARI FIN 5.71

2 Robin EMIG FRA 5.66

3 Pål Haugen LILLEFOSSE NOR 5.66

4 Valters KREIŠS LAT 5.60

5 Anthony AMMIRATI FRA 5.50

6 Baptiste THIERY FRA 5.50

7 Matteo OLIVERI ITA 5.35

8 Ander MARTINEZ DE RITUERTO ESP 5.20

9 Ivan PARAVAC CRO 5.20

10 Fabio WÜNSCHE GER 5.0

11 Juan Luis BRAVO ESP 5.0

Pedro BUARÓ POR NM

Men’s Decathlon

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Markus ROOTH NOR 8608

2 Sander SKOTHEIM NOR 8561

3 Sven ROOSEN NED 8128

4 Marcel MEYER GER 8096

5 Rasmus ROOSLEHT EST 8010

6 Jente HAUTTEKEETE BEL 7864

7 Andreu BOIX ESP 7844

8 Luc BREWIN FRA 7794

9 Jeff TESSELAAR NED 7753

10 Thomas VAN DER POEL BEL 7558

11 Elliot DUVERT SWE 7522

12 Aleksi SAVOLAINEN FIN 7392

13 Zsombor GÁLPÁL HUN 7354

14 Dominique HALL AUT 6738

Pol FERRER ESP DNF

Jack TURNER GBR DNF

Ollie THORNER GBR DNF

Téo BASTIEN FRA DNF

Jose SAN PASTOR ESP DNF

František DOUBEK CZE DNF

Pierre BLAECKE FRA DNF

Carl AF FORSELLES SWE DNF

Men’s 4x400m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Italy U23 ITA 3:02.49

2 Turkey U23 TUR 3:03.04

3 Great Britain & NI U23 GBR 3:03.12

4 Poland U23 POL 3:03.79

5 Switzerland U23 SUI 3:05.51

6 Spain U23 ESP 3:05.68

7 Germany U23 GER 3:07.50

8 Ireland U23 IRL 3:08.54

Women’s European U23 Athletics Championships Results

Women’s 200m

Final 1, Wind: -0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Delphine NKANSA BEL 23.31

2 Boglárka TAKÁCS HUN 23.33

3 Polyniki EMMANOUILIDOU GRE 23.41

4 Talea PREPENS GER 23.52

5 Dalia KADDARI ITA 23.52

6 Nikola HOROWSKA POL 23.53

7 Monika ROMASZKO POL 23.77

8 Paméra LOSANGE FRA 23.90

Semifinal 1, Wind: -3.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dalia KADDARI ITA 23.77

2 Delphine NKANSA BEL 23.93

3 Monika ROMASZKO POL 23.95

4 Léonie POINTET SUI 24.05

5 Lucia CARRILLO ESP 24.21

6 Veronika DRLJAČIĆ CRO 24.5

7 Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ CZE 24.51

Gémima JOSEPH FRA DNS

Semifinal 2, Wind: -3.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Talea PREPENS GER 23.51

2 Polyniki EMMANOUILIDOU GRE 23.61

3 Nikola HOROWSKA POL 23.65

4 Boglárka TAKÁCS HUN 23.69

5 Paméra LOSANGE FRA 23.82

6 Ann Marii KIVIKAS EST 24.12

7 Lukrecija SABAITYTĖ LTU 24.40

8 Ivana ILIĆ SRB 24.42

Women’s 1500m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sophie O’SULLIVAN IRL 4:07.18

2 Sarah HEALY IRL 4:07.36

3 Shannon FLOCKHART GBR 4:08.37

4 Klaudia KAZIMIERSKA POL 4:10.71

5 Nathalie BLOMQVIST FIN 4:10.74

6 Alexandra MILLARD GBR 4:11.67

7 Amina MAATOUG NED 4:11.88

8 Wilma NIELSEN SWE 4:12.15

9 Mireya ARNEDILLO ESP 4:14.72

10 Sarah CALVERT GBR 4:15.03

11 Sarah PEERIK NED 4:15.04

12 Ingeborg ØSTGÅRD NOR 4:16.83

13 Camila GOMES POR 4:16.89

Women’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andrea ROOTH NOR 55.78

2 Louise MARAVAL FRA 55.83

3 Lena PRESSLER AUT 55.94

4 Janka MOLNÁR HUN 56.16

5 Nina HESPEL BEL 56.25

6 Mariya BURYAK UKR 56.92

7 Carla GARCÍA ESP 56.94

8 Aada AHO FIN 58.14

Women’s High Jump

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elena KULICHENKO CYP 1.91

2 Panagiota DOSI GRE 1.89

3 Wiktoria MIĄSO POL 1.87

4 Venla PULKKANEN FIN 1.87

4 Denisa PEŠOVÁ CZE 1.87

6 Idea PIERONI ITA 1.87

7 Asia TAVERNINI ITA 1.84

7 Yorunn LIGNEEL BEL 1.84

9 Laureen MAXWELL FRA 1.84

10 Blessing ENATOH GER 1.84

11 Una STANCEV ESP 1.80

12 Federica Gabriela APOSTOL ROU 1.75

Kathrine Fjerbæk OLSEN DEN NM

Women’s Long Jump

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Larissa IAPICHINO ITA 6.93 1.2

2 Maja ÅSKAG SWE 6.73 0.9

3 Tessy EBOSELE ESP 6.63 0.2

4 María VICENTE ESP 6.56 0.5

5 Tilde JOHANSSON SWE 6.56 1.4

6 Mikaelle ASSANI GER 6.49 2.2

7 Tiphaine MAUCHANT FRA 6.45 2

8 Ronja WENGI SUI 6.41 -0.5

9 Lucie KIENAST GER 6.35 1.9

10 Ilse STEIGENGA NED 6.19 1.3

11 Ruby MILLET IRL 6.09 1.2

12 Nikola HOROWSKA POL 4.00 2.0

Women’s Discus Throw

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alida VAN DAALEN NED 56.77

2 Özlem BECEREK TUR 55.38

3 Lotta FLATUM NOR 54.45

4 Emily CONTE ITA 53.99

5 Joyce OGUAMA GER 53.71

6 Lucija LEKO CRO 52.95

7 Weronika MUSZYŃSKA POL 52.76

8 Jule Marie GIPMANN GER 52.45

9 Elisabeth ROSVOLD NOR 49.74

10 Katja SENG GER 49.37

11 Diletta FORTUNA ITA 49.12

12 Molly BROBACK SWE 48.13

Women’s Javelin Throw

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elina TZENGKO GRE 60.73

2 Gedly TUGI EST 57.62

3 Anni-Linnea ALANEN FIN 56.67

4 Małgorzata MAŚLAK POL 56.48

5 Emilia KARELL FIN 55.33

6 Gabriela ANDRUKONIS POL 55.04

7 Erika LUKACH UKR 54.31

8 Federica BOTTER ITA 53.72

9 Ivana ĐURIĆ SRB 53.08

10 Lauren FARLEY GBR 52.34

11 Esra TÜRKMEN TUR 50.15

12 Münevver HANCI TUR 49.95

Women’s 4x400m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 France U23 FRA 3:30.60

2 Switzerland U23 SUI 3:30.62

3 Spain U23 ESP 3:31.11

4 Poland U23 POL 3:31.38

5 Norway U23 NOR 3:31.51

6 Finland U23 FIN 3:33.57

7 Germany U23 GER 3:34.02

8 Ukraine U23 UKR 3:36.60