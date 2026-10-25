Top Results: Rebecca Henderson, Masatora Kawano set marathon walk world records

TAKAHATA, Japan (World-Track) — Australia’s Rebecca Henderson and Japan’s Masatora Kawano set world marathon race walk records at the All Japan Race Walking meeting, a World Athletics Race Walking Tour Bronze event, in Takahata on Sunday (25). The race featured international fields in the men’s half marathon and men’s marathon race walk.
Rebecca Henderson Dominates
Henderson clocked 3:14:52 to improve the women’s world record, while Kawano clocked 2:55:14* to set the inaugural men’s world record for the distance. Both marks are subject to ratification, according to World Athletics. Henderson, representing Australia, broke the 3:15:11 women’s world record, which was set by Italy’s Sofia Fiorini at the European Athletics Championships in Birmingham in August.
Ayane Yanai of Japan crossed the line second with 3:29:10 ahead of compatriots Masumi Fuchise (Japan), who was third with a time of 3:38:42, and Mao Tatsumi (Japan) at 3:43:23.
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Meanwhile, Kawano, a two-time World Championships medalist in the 35-kilometer race walk, became the first man in history to hold the official world record for the marathon race walk. The half marathon and marathon became official race walk distances from Jan. 1, 2026, with 2:56:30 set as the performance standard required for the inaugural men’s world marathon race walk record.
Kawano led a Japanese sweep of the top five places in the men’s marathon race walk final. Kazuya Iwai finished second in 2:55:55, also inside the inaugural record standard, while Kazuki Takahashi was third in 2:56:45.
Australian Commonwealth Games silver medalist Elizabeth McMillen won the women’s half marathon in 1:31:31, which is the fifth-fastest time for this new event. Japanese champion Nanako Fuji was second in 1:35:15.
All Japan Race Walking meeting results
Women’s Marathon Race Walk Final – All Japan Race Walking meeting
- Rebecca Henderson (Australia) 3:14:52 WR*; 2. Ayane Yanai (Japan) 3:29:10; 3. Masumi Fuchise (Japan) 3:38:42; 4. Mao Tatsumi (Japan) 3:43:23; 5. Nami Kumagai (Japan) 3:46:57; 6. Hannah Bolton (Australia) 3:47:59; 7. Miyu Naito (Japan) 3:49:22; 8. Yuki Yoshizumi (Japan) 3:56:24; 9. Yoshika Yamada (Japan) 3:57:45; 10. Hannah Mison (Australia) 3:53:05.
Men’s Marathon Race Walk Final – All Japan Race Walking meeting
- Masatora Kawano (Japan) 2:55:14 WR*; 2. Kazuya Iwai (Japan) 2:55:55; 3. Kazuki Takahashi (Japan) 2:56:45; 4. Hayato Katsuki (Japan) 2:56:59; 5. Satoshi Maruo (Japan) 2:57:07; 6. Rhydian Cowley (Australia) 3:03:49; 7. Subaru Ishida (Japan) 3:02:43; 8. Keisuke Hara (Japan) 3:04:13; 9. Mingyu Kim (South Korea) 3:09:17; 10. Carl Gibbons (Australia) 3:11:14; 11. Dylan Richardson (Australia) 3:18:54; 12. Yuki Ito (Japan) 3:18:54; 13. Man Kit Chin (Hong Kong) 3:20:34; 14. Mitowa Makino (Japan) 3:20:56; 15. Ten Matsui (Japan) 3:23:33; 16. Kensho Sasaki (Japan) 3:26:21; 17. Tomoya Kanzawa (Japan) 3:30:28; 18. Tatsuya Tanaka (Japan) 3:33:48; 19. Yoshiki Yamada (Japan) 3:35:37; 20. Chisato Hasegawa (Japan) 3:44:07.
Women’s Half Marathon Race Walk Final – All Japan Race Walking meeting
- Elizabeth McMillen (Australia) 1:31:31; 2. Nanako Fujii (Japan) 1:35:15; 3. Ai Oyama (Japan) 1:38:49; 4. Harumi Tabata (Japan) 1:39:09; 5. Chelsea Roberts (Australia) 1:41:26; 6. Naru Takahashi (Japan) 1:41:28; 7. Mae Minakuchi (Japan) 1:41:33; 8. Yui Abe (Japan) 1:41:53; 9. Sumika Tani (Japan) 1:42:39; 10. Natsuki Arai (Japan) 1:42:41; 11. Kotono Nishiyama (Japan) 1:44:51; 12. Kaitlyn Siviour (Australia) 1:44:52; 13. Nellie Langford (Australia) 1:45:11; 14. Raku Tamura (Japan) 1:47:11; 15. Maya Konno (Japan) 1:47:36; 16. Ayaka Miyazaki (Japan) 1:48:29; 17. Shino Miyashita (Japan) 1:48:33; 18. Saki Inoue (Japan) 1:48:50; 19. Yurika Omura (Japan) 1:49:48; 20. Natsuko Oki (Japan) 1:49:49; 21. Hinata Kamon (Japan) 1:51:25; 22. Riko Yoshizaki (Japan) 1:52:04; 23. Mio Aota (Japan) 1:54:04; 24. Airi Andou (Japan) 1:54:37; 25. Miyabi Kurihara (Japan) 1:55:50; 26. Machi Nagaoka (Japan) 1:55:59; 27. Kano Okada (Japan) 1:56:02; 28. Yuri Otsuka (Japan) 1:56:17; 29. Maho Ogawa (Japan) 1:57:17; 30. Aoi Shibata (Japan) 1:58:10; 31. Moe Nakagawa (Japan) 1:58:25; 32. Miku Fujisawa (Japan) 1:59:26; 33. Kana Saito (Japan) 1:59:47; 34. Nanami Aoyama (Japan) 2:03:23.
Men’s Half Marathon Race Walk Final – All Japan Race Walking meeting
- Taisei Yoshizako (Japan) 1:22:04; 2. Kento Yoshikawa (Japan) 1:22:11; 3. Yushi Nakajima (Japan) 1:23:26; 4. Riku Kaneko (Japan) 1:23:39; 5. Haruki Manju (Japan) 1:23:55; 6. Yutaro Murayama (Japan) 1:23:59; 7. Kyle Swan (Australia) 1:25:16; 8. Atsuki Tsuchiya (Japan) 1:25:50; 9. Ryo Hamanishi (Japan) 1:26:41; 10. Tim Fraser (Australia) 1:27:09; 11. Yusuke Hara (Japan) 1:27:44; 12. Soha Nakamura (Japan) 1:28:23; 13. Shuga Oikawa (Japan) 1:28:29; 14. Soma Osaki (Japan) 1:28:32; 15. Ryuta Tainaka (Japan) 1:29:10; 16. Kotaro Kitagawa (Japan) 1:29:29; 17. Haruto Takahashi (Japan) 1:30:00; 18. Kinnosuke Furuhashi (Japan) 1:30:30; 19. Souichiro Nakajima (Japan) 1:31:21; 20. Kentaro Hachiya (Japan) 1:31:53.
*World record subject to World Athletics ratification.
Complete results and records here