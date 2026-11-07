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Luke Howell, Naoomi Gama Secure Victories at 2026 REVEL Big Bear Half Marathon

Luke Howell and Naoomi Gama victory at the 2026 REVEL Big Bear Half Marathon. Get official top men's and women's results, times, and course recaps.

By World Track
Luke Howell wins the 2026 REVEL Big Bear Half Marathon
Luke Howell wins the 2026 REVEL Big Bear Half Marathon

FOREST FALLS, Calif. (World-Track) — Luke Howell and Naoomi Gama captured overall titles Saturday at the 2026 REVEL Big Bear Half Marathon, leading thousands of runners down a fast, net-downhill course through the San Bernardino National Forest.

Howell, 24, claimed the men’s division title with a time of 1:06:10, pacing at 5:03 per mile. He finished 41 seconds ahead of runner-up Alexander Ives, 26, who crossed the line in 1:06:51, with Gage Rhoades, 29, taking third place overall in 1:10:24.

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In the women’s race, Naoomi Gama, 32, earned the top spot on the podium with a time of 1:21:24 (6:12 per mile pace). She took 14th place overall and defeated Sage Palica, 31, who placed second among the women and 17th overall in 1:22:18. Palica was followed by 43-year-old Michelle Chau, who placed third with a time of 1:25:11.

The point-to-point course began in Forest Falls along Valley of the Falls Drive at an elevation of 4,707 feet and featured a net vertical drop of 3,161 feet before finishing near Redlands at 1,546 feet. Renowned as one of California’s fastest road races, the Boston Marathon-qualifying course provided downhill momentum for competitors pursuing personal records and qualifying standards.

2026 REVEL Big Bear Half Marathon Results

Official Men’s Top Finishers

  1. Luke Howell (Age 24) — Bib #2849 — Chip: 1:06:10 | Pace: 5:03 | Gun: 1:06:10
  2. Alexander Ives (Age 26) — Bib #2858 — Chip: 1:06:51 | Pace: 5:06 | Gun: 1:06:51
  3. Gage Rhoades (Age 29) — Bib #3735 — Chip: 1:10:24 | Pace: 5:22 | Gun: 1:10:24
  4. Jonathan Schiefer (Age 32) — Bib #3740 — Chip: 1:11:09 | Pace: 5:25 | Gun: 1:11:09
  5. Nathan Katic (Age 21) — Bib #2884 — Chip: 1:11:59 | Pace: 5:29 | Gun: 1:12:00
  6. Adir Rivera (Age 49) — Bib #3200 — Chip: 1:13:50 | Pace: 5:38 | Gun: 1:13:57
  7. Hector Leonel Avalos Silva (Age 33) — Bib #3496 — Chip: 1:16:15 | Pace: 5:49 | Gun: 1:16:29
  8. Lucas DeBoer (Age 32) — Bib #3673 — Chip: 1:17:36 | Pace: 5:55 | Gun: 1:17:38
  9. David Sandoval (Age 44) — Bib #2460 — Chip: 1:19:21 | Pace: 6:03 | Gun: 1:19:21
  10. Rolando Salas (Age 28) — Bib #3232 — Chip: 1:19:25 | Pace: 6:03 | Gun: 1:19:27
  11. David Rojas (Age 40) — Bib #3215 — Chip: 1:20:49 | Pace: 6:10 | Gun: 1:20:54
  12. Evgeny Martinov (Age 49) — Bib #3714 — Chip: 1:21:09 | Pace: 6:11 | Gun: 1:21:15
  13. Carmen Scuito (Age 31) — Bib #3262 — Chip: 1:21:17 | Pace: 6:12 | Gun: 1:21:23
  14. Rigo Rodriguez (Age 63) — Bib #3213 — Chip: 1:21:46 | Pace: 6:14 | Gun: 1:21:49
  15. Sergio Valenzuela (Age 61) — Bib #3363 — Chip: 1:22:00 | Pace: 6:15 | Gun: 1:22:03
  16. Thomas Zarnoch (Age 36) — Bib #3432 — Chip: 1:23:05 | Pace: 6:20 | Gun: 1:23:06
  17. Ivan Veron (Age 50) — Bib #3375 — Chip: 1:23:17 | Pace: 6:21 | Gun: 1:23:40
  18. Matthew Tabor (Age 37) — Bib #3752 — Chip: 1:23:54 | Pace: 6:24 | Gun: 1:23:59
  19. Omar Celiseo (Age 50) — Bib #2626 — Chip: 1:26:25 | Pace: 6:35 | Gun: 1:29:18
  20. Bardon Higgins (Age 47) — Bib #2425 — Chip: 1:26:33 | Pace: 6:36 | Gun: 1:26:39
  21. Michael Amendola (Age 36) — Bib #2521 — Chip: 1:26:47 | Pace: 6:37 | Gun: 1:26:49
  22. Jonathan Estrada (Age 39) — Bib #2720 — Chip: 1:27:15 | Pace: 6:39 | Gun: 1:27:22
  23. Bhavananda Reddy (Age 63) — Bib #2455 — Chip: 1:27:35 | Pace: 6:41 | Gun: 1:27:43

Official Women’s Top Finishers

  1. Naoomi Gama (Age 32) — Bib #3680 — Chip: 1:21:24 | Pace: 6:12 | Gun: 1:21:27
  2. Sage Palica (Age 31) — Bib #3723 — Chip: 1:22:18 | Pace: 6:16 | Gun: 1:22:20
  3. Michelle Chau (Age 43) — Bib #2631 — Chip: 1:25:11 | Pace: 6:30 | Gun: 1:25:18
  4. Ines Simas (Age 21) — Bib #3466 — Chip: 1:24:13 | Pace: 6:25 | Gun: 1:25:30
  5. Irina Basin (Age 42) — Bib #3648 — Chip: 1:25:36 | Pace: 6:32 | Gun: 1:25:39
  6. Melissa Craig (Age 42) — Bib #3444 — Chip: 1:26:50 | Pace: 6:37 | Gun: 1:26:52
  7. Ashley Forrest (Age 20) — Bib #2420 — Chip: 1:27:24 | Pace: 6:40 | Gun: 1:27:33
  8. Sharra Grow (Age 44) — Bib #2798 — Chip: 1:28:53 | Pace: 6:47 | Gun: 1:29:04
  9. Natalie Christensen (Age 49) — Bib #2641 — Chip: 1:29:52 | Pace: 6:51 | Gun: 1:29:57
  10. Marissa DeMercurio (Age 42) — Bib #2685 — Chip: 1:30:06 | Pace: 6:52 | Gun: 1:30:11
  11. Amanda Breemes (Age 39) — Bib #2585 — Chip: 1:30:57 | Pace: 6:56 | Gun: 1:31:44
  12. Hiroko Barringer (Age 58) — Bib #2556 — Chip: 1:32:19 | Pace: 7:02 | Gun: 1:32:25
  13. Corrine Foulk (Age 55) — Bib #2739 — Chip: 1:32:25 | Pace: 7:03 | Gun: 1:32:40
  14. Carmen O’Hehir (Age 47) — Bib #3101 — Chip: 1:32:52 | Pace: 7:05 | Gun: 1:32:58
  15. Baorui Jia (Age 45) — Bib #2868 — Chip: 1:34:00 | Pace: 7:10 | Gun: 1:34:04
  16. Cate Pesner (Age 22) — Bib #3146 — Chip: 1:34:00 | Pace: 7:10 | Gun: 1:34:18
  17. Monica Olivas (Age 42) — Bib #2449 — Chip: 1:34:08 | Pace: 7:11 | Gun: 1:34:33
  18. Chris Lee (Age 56) — Bib #2946 — Chip: 1:35:24 | Pace: 7:16 | Gun: 1:42:14
  19. Kummi Ka (Age 52) — Bib #2879 — Chip: 1:37:00 | Pace: 7:24 | Gun: 1:37:18
  20. Kelli Peterson (Age 34) — Bib #3147 — Chip: 1:37:31 | Pace: 7:26 | Gun: 1:38:10
  21. Judith Marcillo (Age 44) — Bib #3001 — Chip: 1:37:46 | Pace: 7:27 | Gun: 1:38:05
  22. Jaqueline Lara (Age 34) — Bib #2928 — Chip: 1:37:51 | Pace: 7:28 | Gun: 1:38:01
  23. Elizabeth Powers (Age 51) — Bib #3160 — Chip: 1:38:39 | Pace: 7:31 | Gun: 1:38:43
  24. Jayme Cripps (Age 50) — Bib #3668 — Chip: 1:38:44 | Pace: 7:32 | Gun: 1:39:03
  25. Andrea Fitzgerald (Age 40) — Bib #2732 — Chip: 1:39:01 | Pace: 7:33 | Gun: 1:39:40

Complete results

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