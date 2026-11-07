Luke Howell, Naoomi Gama Secure Victories at 2026 REVEL Big Bear Half Marathon

FOREST FALLS, Calif. (World-Track) — Luke Howell and Naoomi Gama captured overall titles Saturday at the 2026 REVEL Big Bear Half Marathon, leading thousands of runners down a fast, net-downhill course through the San Bernardino National Forest.
Howell, 24, claimed the men’s division title with a time of 1:06:10, pacing at 5:03 per mile. He finished 41 seconds ahead of runner-up Alexander Ives, 26, who crossed the line in 1:06:51, with Gage Rhoades, 29, taking third place overall in 1:10:24.
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In the women’s race, Naoomi Gama, 32, earned the top spot on the podium with a time of 1:21:24 (6:12 per mile pace). She took 14th place overall and defeated Sage Palica, 31, who placed second among the women and 17th overall in 1:22:18. Palica was followed by 43-year-old Michelle Chau, who placed third with a time of 1:25:11.
The point-to-point course began in Forest Falls along Valley of the Falls Drive at an elevation of 4,707 feet and featured a net vertical drop of 3,161 feet before finishing near Redlands at 1,546 feet. Renowned as one of California’s fastest road races, the Boston Marathon-qualifying course provided downhill momentum for competitors pursuing personal records and qualifying standards.
2026 REVEL Big Bear Half Marathon Results
Official Men’s Top Finishers
- Luke Howell (Age 24) — Bib #2849 — Chip: 1:06:10 | Pace: 5:03 | Gun: 1:06:10
- Alexander Ives (Age 26) — Bib #2858 — Chip: 1:06:51 | Pace: 5:06 | Gun: 1:06:51
- Gage Rhoades (Age 29) — Bib #3735 — Chip: 1:10:24 | Pace: 5:22 | Gun: 1:10:24
- Jonathan Schiefer (Age 32) — Bib #3740 — Chip: 1:11:09 | Pace: 5:25 | Gun: 1:11:09
- Nathan Katic (Age 21) — Bib #2884 — Chip: 1:11:59 | Pace: 5:29 | Gun: 1:12:00
- Adir Rivera (Age 49) — Bib #3200 — Chip: 1:13:50 | Pace: 5:38 | Gun: 1:13:57
- Hector Leonel Avalos Silva (Age 33) — Bib #3496 — Chip: 1:16:15 | Pace: 5:49 | Gun: 1:16:29
- Lucas DeBoer (Age 32) — Bib #3673 — Chip: 1:17:36 | Pace: 5:55 | Gun: 1:17:38
- David Sandoval (Age 44) — Bib #2460 — Chip: 1:19:21 | Pace: 6:03 | Gun: 1:19:21
- Rolando Salas (Age 28) — Bib #3232 — Chip: 1:19:25 | Pace: 6:03 | Gun: 1:19:27
- David Rojas (Age 40) — Bib #3215 — Chip: 1:20:49 | Pace: 6:10 | Gun: 1:20:54
- Evgeny Martinov (Age 49) — Bib #3714 — Chip: 1:21:09 | Pace: 6:11 | Gun: 1:21:15
- Carmen Scuito (Age 31) — Bib #3262 — Chip: 1:21:17 | Pace: 6:12 | Gun: 1:21:23
- Rigo Rodriguez (Age 63) — Bib #3213 — Chip: 1:21:46 | Pace: 6:14 | Gun: 1:21:49
- Sergio Valenzuela (Age 61) — Bib #3363 — Chip: 1:22:00 | Pace: 6:15 | Gun: 1:22:03
- Thomas Zarnoch (Age 36) — Bib #3432 — Chip: 1:23:05 | Pace: 6:20 | Gun: 1:23:06
- Ivan Veron (Age 50) — Bib #3375 — Chip: 1:23:17 | Pace: 6:21 | Gun: 1:23:40
- Matthew Tabor (Age 37) — Bib #3752 — Chip: 1:23:54 | Pace: 6:24 | Gun: 1:23:59
- Omar Celiseo (Age 50) — Bib #2626 — Chip: 1:26:25 | Pace: 6:35 | Gun: 1:29:18
- Bardon Higgins (Age 47) — Bib #2425 — Chip: 1:26:33 | Pace: 6:36 | Gun: 1:26:39
- Michael Amendola (Age 36) — Bib #2521 — Chip: 1:26:47 | Pace: 6:37 | Gun: 1:26:49
- Jonathan Estrada (Age 39) — Bib #2720 — Chip: 1:27:15 | Pace: 6:39 | Gun: 1:27:22
- Bhavananda Reddy (Age 63) — Bib #2455 — Chip: 1:27:35 | Pace: 6:41 | Gun: 1:27:43
Official Women’s Top Finishers
- Naoomi Gama (Age 32) — Bib #3680 — Chip: 1:21:24 | Pace: 6:12 | Gun: 1:21:27
- Sage Palica (Age 31) — Bib #3723 — Chip: 1:22:18 | Pace: 6:16 | Gun: 1:22:20
- Michelle Chau (Age 43) — Bib #2631 — Chip: 1:25:11 | Pace: 6:30 | Gun: 1:25:18
- Ines Simas (Age 21) — Bib #3466 — Chip: 1:24:13 | Pace: 6:25 | Gun: 1:25:30
- Irina Basin (Age 42) — Bib #3648 — Chip: 1:25:36 | Pace: 6:32 | Gun: 1:25:39
- Melissa Craig (Age 42) — Bib #3444 — Chip: 1:26:50 | Pace: 6:37 | Gun: 1:26:52
- Ashley Forrest (Age 20) — Bib #2420 — Chip: 1:27:24 | Pace: 6:40 | Gun: 1:27:33
- Sharra Grow (Age 44) — Bib #2798 — Chip: 1:28:53 | Pace: 6:47 | Gun: 1:29:04
- Natalie Christensen (Age 49) — Bib #2641 — Chip: 1:29:52 | Pace: 6:51 | Gun: 1:29:57
- Marissa DeMercurio (Age 42) — Bib #2685 — Chip: 1:30:06 | Pace: 6:52 | Gun: 1:30:11
- Amanda Breemes (Age 39) — Bib #2585 — Chip: 1:30:57 | Pace: 6:56 | Gun: 1:31:44
- Hiroko Barringer (Age 58) — Bib #2556 — Chip: 1:32:19 | Pace: 7:02 | Gun: 1:32:25
- Corrine Foulk (Age 55) — Bib #2739 — Chip: 1:32:25 | Pace: 7:03 | Gun: 1:32:40
- Carmen O’Hehir (Age 47) — Bib #3101 — Chip: 1:32:52 | Pace: 7:05 | Gun: 1:32:58
- Baorui Jia (Age 45) — Bib #2868 — Chip: 1:34:00 | Pace: 7:10 | Gun: 1:34:04
- Cate Pesner (Age 22) — Bib #3146 — Chip: 1:34:00 | Pace: 7:10 | Gun: 1:34:18
- Monica Olivas (Age 42) — Bib #2449 — Chip: 1:34:08 | Pace: 7:11 | Gun: 1:34:33
- Chris Lee (Age 56) — Bib #2946 — Chip: 1:35:24 | Pace: 7:16 | Gun: 1:42:14
- Kummi Ka (Age 52) — Bib #2879 — Chip: 1:37:00 | Pace: 7:24 | Gun: 1:37:18
- Kelli Peterson (Age 34) — Bib #3147 — Chip: 1:37:31 | Pace: 7:26 | Gun: 1:38:10
- Judith Marcillo (Age 44) — Bib #3001 — Chip: 1:37:46 | Pace: 7:27 | Gun: 1:38:05
- Jaqueline Lara (Age 34) — Bib #2928 — Chip: 1:37:51 | Pace: 7:28 | Gun: 1:38:01
- Elizabeth Powers (Age 51) — Bib #3160 — Chip: 1:38:39 | Pace: 7:31 | Gun: 1:38:43
- Jayme Cripps (Age 50) — Bib #3668 — Chip: 1:38:44 | Pace: 7:32 | Gun: 1:39:03
- Andrea Fitzgerald (Age 40) — Bib #2732 — Chip: 1:39:01 | Pace: 7:33 | Gun: 1:39:40
Complete results