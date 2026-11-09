MO’ Cowbell Marathon 2026 Results: Benjamin Naeger and Natalia Potente Win

ST. CHARLES, Mo. (World-Track) — Benjamin Naeger won the MO’ Cowbell Marathon on Sunday, pulling away to finish in 2:27:51 at 5:39 per mile. Natalia Potente won the women’s race in 2:57:50 and was the only woman to break three hours on the flat course ideal for setting PBs and major marathon qualifying times.

In the division, Naeger, 28, reached the half marathon mark in 1:11:21 and the 31K split in 1:47:49 before closing for a decisive win in Saint Charles, Missouri. Cole Koch, 27, finished second in 2:38:29, followed by Dylan Goodyear, 29, in third in 2:38:35 and Matt Deposki, 33, in fourth in 2:38:41.

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Natalia Potente, 23, finished first in the women’s race, alongside her potential guided runner, and was an impressive 21st overall among 784 runners in the marathon. Emma Trump, 39, was second among women in 3:09:58 and Leah Gath, 25, was third in 3:11:26.

The race starts and ends along the Missouri River in historic Saint Charles, only steps from where Captain Meriwether Lewis and Second Lieutenant William Clark began the Corps of Discovery Expedition in 1804 to explore the uncharted West. The flat course can be used as a qualifier for esteemed marathons such as the Boston Marathon, New York City Marathon, London Marathon and Chicago Marathon.

The weekend also included the MO’ Cowbell Half Marathon, 10K and 5K races.

MO’ Cowbell Marathon 2026 Results

1. Natalia Potente (Age 23) — 2:57:50 (Pace: 6:47/mi)

— 2:57:50 (Pace: 6:47/mi) 2. Emma Trump (Age 39) — 3:09:58 (Pace: 7:15/mi)

— 3:09:58 (Pace: 7:15/mi) 3. Leah Gath (Age 25) — 3:11:26 (Pace: 7:18/mi)

— 3:11:26 (Pace: 7:18/mi) 4. Jill DeGeeter (Age 41) — 3:12:32 (Pace: 7:21/mi) — 1st Age Group (F40-44)

— 3:12:32 (Pace: 7:21/mi) — 1st Age Group (F40-44) 5. Katie Harbison (Age 41) — 3:13:51 (Pace: 7:24/mi) — 2nd Age Group (F40-44)

— 3:13:51 (Pace: 7:24/mi) — 2nd Age Group (F40-44) 6. Leah Krause (Age 32) — 3:16:39 (Pace: 7:31/mi) — 1st Age Group (F30-34)

— 3:16:39 (Pace: 7:31/mi) — 1st Age Group (F30-34) 7. Jenny Meyer (Age 45) — 3:22:26 (Pace: 7:44/mi) — 1st Age Group (F45-49)

— 3:22:26 (Pace: 7:44/mi) — 1st Age Group (F45-49) 8. Addison Ringer (Age 23) — 3:23:11 (Pace: 7:45/mi) — 1st Age Group (F20-24)

— 3:23:11 (Pace: 7:45/mi) — 1st Age Group (F20-24) 9. Annie Davidson (Age 24) — 3:26:11 (Pace: 7:52/mi) — 2nd Age Group (F20-24)

— 3:26:11 (Pace: 7:52/mi) — 2nd Age Group (F20-24) 10. Dawn Beers (Age 48) — 3:26:52 (Pace: 7:54/mi) — 2nd Age Group (F45-49)

— 3:26:52 (Pace: 7:54/mi) — 2nd Age Group (F45-49) 11. Hilary Eggen (Age 44) — 3:27:24 (Pace: 7:55/mi)

— 3:27:24 (Pace: 7:55/mi) 12. Sarah Dwiggins (Age 37) — 3:28:03 (Pace: 7:57/mi) — 1st Age Group (F35-39)

— 3:28:03 (Pace: 7:57/mi) — 1st Age Group (F35-39) 13. Calpurnia Durnin (Age 19) — 3:28:30 (Pace: 7:58/mi) — 1st Age Group (F0-19)

— 3:28:30 (Pace: 7:58/mi) — 1st Age Group (F0-19) 14. Madolyn Stodgel (Age 28) — 3:28:43 (Pace: 7:58/mi) — 1st Age Group (F25-29)

— 3:28:43 (Pace: 7:58/mi) — 1st Age Group (F25-29) 15. Sara Malone (Age 36) — 3:29:16 (Pace: 7:59/mi)

— 3:29:16 (Pace: 7:59/mi) 16. Tiffany Chan (Age 38) — 3:32:13 (Pace: 8:06/mi)

— 3:32:13 (Pace: 8:06/mi) 17. Morgan Oertel (Age 23) — 3:33:19 (Pace: 8:09/mi)

— 3:33:19 (Pace: 8:09/mi) 18. Alison Candy (Age 43) — 3:34:45 (Pace: 8:12/mi)

— 3:34:45 (Pace: 8:12/mi) 19. Sarah Walker (Age 45) — 3:34:52 (Pace: 8:12/mi)

— 3:34:52 (Pace: 8:12/mi) 20. Renatta Gorski (Age 32) — 3:36:13 (Pace: 8:15/mi)

— 3:36:13 (Pace: 8:15/mi) 21. Lauren LeMay (Age 36) — 3:37:06 (Pace: 8:17/mi)

— 3:37:06 (Pace: 8:17/mi) 22. Cathy Myers (Age 37) — 3:37:37 (Pace: 8:18/mi)

— 3:37:37 (Pace: 8:18/mi) 23. Kim Strupp (Age 46) — 3:38:54 (Pace: 8:21/mi)

— 3:38:54 (Pace: 8:21/mi) 24. Koleena Harrison (Age 44) — 3:39:35 (Pace: 8:23/mi)

— 3:39:35 (Pace: 8:23/mi) 25. Audrey Seger (Age 19) — 3:39:47 (Pace: 8:23/mi)

— 3:39:47 (Pace: 8:23/mi) 26. Hillary Lay (Age 35) — 3:40:23 (Pace: 8:25/mi)

— 3:40:23 (Pace: 8:25/mi) 27. Heather VandenBroek (Age 52) — 3:40:38 (Pace: 8:25/mi) — 1st Age Group (F50-54)

— 3:40:38 (Pace: 8:25/mi) — 1st Age Group (F50-54) 28. Rachel Martens (Age 41) — 3:40:54 (Pace: 8:26/mi)

— 3:40:54 (Pace: 8:26/mi) 29. Jennifer Cucchi (Age 44) — 3:41:06.69 (Pace: 8:27/mi)

— 3:41:06.69 (Pace: 8:27/mi) 30. Shanna Allen (Age 48) — 3:41:08 (Pace: 8:27/mi)

MO’ Cowbell Marathon Men’s Top Finishers

1. Benjamin Naeger (Age 28) — 2:27:51 (Pace: 5:39/mi)

— 2:27:51 (Pace: 5:39/mi) 2. Cole Koch (Age 27) — 2:38:29 (Pace: 6:03/mi)

— 2:38:29 (Pace: 6:03/mi) 3. Dylan Goodyear (Age 29) — 2:38:35 (Pace: 6:03/mi)

— 2:38:35 (Pace: 6:03/mi) 4. Matt Deposki (Age 33) — 2:38:41 (Pace: 6:04/mi) — 1st Age Group (M30-34)

— 2:38:41 (Pace: 6:04/mi) — 1st Age Group (M30-34) 5. Kyle Eugea (Age 40) — 2:43:50 (Pace: 6:15/mi) — 1st Age Group (M40-44)

— 2:43:50 (Pace: 6:15/mi) — 1st Age Group (M40-44) 6. Dallas Mancinas (Age 20) — 2:48:05 (Pace: 6:25/mi) — 1st Age Group (M20-24)

— 2:48:05 (Pace: 6:25/mi) — 1st Age Group (M20-24) 7. George (Tinkle) Price (Age 42) — 2:49:13 (Pace: 6:28/mi) — 2nd Age Group (M40-44)

— 2:49:13 (Pace: 6:28/mi) — 2nd Age Group (M40-44) 8. Xander Smith (Age 26) — 2:49:47 (Pace: 6:29/mi) — 1st Age Group (M25-29)

— 2:49:47 (Pace: 6:29/mi) — 1st Age Group (M25-29) 9. Jeff Greene (Age 48) — 2:49:55 (Pace: 6:29/mi) — 1st Age Group (M45-49)

— 2:49:55 (Pace: 6:29/mi) — 1st Age Group (M45-49) 10. Jon Yoch (Age 38) — 2:50:42 (Pace: 6:31/mi) — 1st Age Group (M35-39)

— 2:50:42 (Pace: 6:31/mi) — 1st Age Group (M35-39) 11. Avin Hernandez (Age 20) — 2:51:36 (Pace: 6:33/mi)

— 2:51:36 (Pace: 6:33/mi) 12. Jeremie Ferey (Age 36) — 2:53:07 (Pace: 6:37/mi)

— 2:53:07 (Pace: 6:37/mi) 13. Juan Colazo (Age 31) — 2:53:13 (Pace: 6:37/mi)

— 2:53:13 (Pace: 6:37/mi) 14. Joseph Hoch (Age 44) — 2:56:08 (Pace: 6:44/mi)

— 2:56:08 (Pace: 6:44/mi) 15. Brendon Aitken (Age 40) — 2:56:13 (Pace: 6:44/mi)

— 2:56:13 (Pace: 6:44/mi) 16. Matthew Miller (Age 41) — 2:56:28 (Pace: 6:44/mi)

— 2:56:28 (Pace: 6:44/mi) 17. Matthew Francis (Age 37) — 2:57:12 (Pace: 6:46/mi)

— 2:57:12 (Pace: 6:46/mi) 18. Ethan Belval (Age 22) — 2:57:14 (Pace: 6:46/mi)

— 2:57:14 (Pace: 6:46/mi) 19. Ryan Harness (Age 24) — 2:57:20 (Pace: 6:46/mi)

— 2:57:20 (Pace: 6:46/mi) 20. Lucas Berard (Age 24) — 2:57:50 (Pace: 6:47/mi)

— 2:57:50 (Pace: 6:47/mi) 21. Ryan Melnick (Age 25) — 2:58:05 (Pace: 6:48/mi)

— 2:58:05 (Pace: 6:48/mi) 22. Billy Garrett (Age 40) — 2:58:06 (Pace: 6:48/mi)

— 2:58:06 (Pace: 6:48/mi) 23. Brett Lynch (Age 24) — 2:58:08 (Pace: 6:48/mi)

— 2:58:08 (Pace: 6:48/mi) 24. Ethan Konicek (Age 29) — 2:59:05 (Pace: 6:50/mi)

— 2:59:05 (Pace: 6:50/mi) 25. Nolon Carter (Age 26) — 2:59:11 (Pace: 6:51/mi)

— 2:59:11 (Pace: 6:51/mi) 26. Kaden Motley (Age 23) — 2:59:38 (Pace: 6:52/mi)

— 2:59:38 (Pace: 6:52/mi) 27. Josh Wildman (Age 30) — 3:00:17 (Pace: 6:53/mi)

— 3:00:17 (Pace: 6:53/mi) 28. Blake Bender (Age 34) — 3:00:55 (Pace: 6:55/mi)

— 3:00:55 (Pace: 6:55/mi) 29. Georgii Khokhlov (Age 38) — 3:01:46 (Pace: 6:56/mi)

— 3:01:46 (Pace: 6:56/mi) 30. Logan Davis (Age 35) — 3:02:34 (Pace: 6:58/mi)

Natalia Potente during the MO’ Cowbell Marathon 2026. (Photo: Organizers)

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