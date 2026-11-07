INDIANAPOLIS (World-Track) — Owen Smith outlasted a stacked elite field to capture the men’s title at the 2026 CNO Financial Indianapolis Monumental Half Marathon with a personal best on Saturday, finishing much quicker than the event record as the 19th annual race celebrated the earliest sellout in its history.
Smith, a 23-year-old runner from Bozeman, Montana, crossed the finish line of the flat, fast 13.1-mile course in 1:01:41. His performance was faster than the previous course record of 1:02:25 on a historic morning that saw the top seven overall finishers all run faster than the event benchmark.
Read More: Top Men’s 2026 CNO Financial Indianapolis Monumental 5K Results: Tracking, Top Finishers, and Leaderboards
“A big round of applause for our Half Marathon winners at the 2026 #CNOFinancial Indianapolis Monumental Marathon!” 👏🏅 – Beyond Monumental shared on its Instagram account.
Matt Richtman, also representing Bozeman, finished second in 1:01:48. Richtman, the 2025 Los Angeles Marathon champion, the first American to win that event in 31 years, and a two-time NCAA Cross Country All-American at Montana State University, entered as one of the pre-race favorites, but he had to settle for second place, though he stopped the clock in a quick time.
Noah Fisher of Greenville, South Carolina, placed third with a time of 1:02:04. Drew Kolodge of Columbia, South Carolina, captured fourth in 1:02:05, while Jason Weitzel of Greenville rounded out the top five in 1:02:07.
Zach Panning of Washington, Michigan—who finished sixth at the 2024 U.S. Olympic Marathon Trials, 10th at the 2024 Chicago Marathon, and 13th at the 2023 World Athletics Championships Marathon—was among the marquee contenders aiming for victory. Panning finished eighth overall in 1:02:49.
2026 Indianapolis Monumental Half Marathon Men’s Top 50 Results
- Owen Smith — 1:01:41 (Pace: 4:42 min/mi) | Bozeman, Mont. | Bib #205 | Age 23 | Male 19-24 Division (1st)
- Matt Richtman — 1:01:48 (Pace: 4:43 min/mi) | Bozeman, Mont. | Bib #398 | Age 26 | Male 25-29 Division (1st)
- Noah Fisher — 1:02:04 (Pace: 4:44 min/mi) | Greenville, S.C. | Bib #229 | Age 24 | Male 19-24 Division (2nd)
- Drew Kolodge — 1:02:05 (Pace: 4:44 min/mi) | Columbia, S.C. | Bib #218 | Age 24 | Male 19-24 Division (3rd)
- Jason Weitzel — 1:02:07 (Pace: 4:45 min/mi) | Greenville, S.C. | Bib #219 | Age 30 | Male 30-34 Division (1st)
- Natnael Weldemichael — 1:02:12 (Pace: 4:45 min/mi) | Fort Mitchell, Ky. | Bib #241 | Age 24 | Male 19-24 Division (4th)
- Jack Mastandrea — 1:02:17 (Pace: 4:45 min/mi) | Greenville, S.C. | Bib #209 | Age 28 | Male 25-29 Division (2nd)
- Zach Panning — 1:02:49 (Pace: 4:48 min/mi) | Washington, Mich. | Bib #201 | Age 31 | Male 30-34 Division (2nd)
- Andy Wacker — 1:03:01 (Pace: 4:49 min/mi) | Boulder, Colo. | Bib #212 | Age 38 | Male 35-39 Division (1st)
- Charles Namiot — 1:03:27 (Pace: 4:51 min/mi) | Ridgefield, Conn. | Bib #250 | Age 23 | Male 19-24 Division (5th)
- Nathaniel Getachew — 1:03:36 (Pace: 4:51 min/mi) | Lafayette, Ind. | Bib #248 | Age 25 | Male 25-29 Division (3rd)
- Peter Borger — 1:03:39 (Pace: 4:52 min/mi) | Malvern, Pa. | Bib #213 | Age 27 | Male 25-29 Division (4th)
- Tai Smith — 1:03:41 (Pace: 4:52 min/mi) | Flagstaff, Ariz. | Bib #230 | Age 29 | Male 25-29 Division (5th)
- Jacinto Gaspar — 1:04:06 (Pace: 4:54 min/mi) | Murfreesboro, Tenn. | Bib #224 | Age 24 | Male 19-24 Division (6th)
- Brian Barraza — 1:04:08 (Pace: 4:54 min/mi) | Lafayette, Colo. | Bib #206 | Age 31 | Male 30-34 Division (3rd)
- Paxton Smith — 1:04:12 (Pace: 4:54 min/mi) | Miami, Fla. | Bib #232 | Age 28 | Male 25-29 Division (6th)
- Michael McCann — 1:04:20 (Pace: 4:55 min/mi) | Roaring Brook Twp, Pa. | Bib #214 | Age 23 | Male 19-24 Division (7th)
- Edward Mulder — 1:04:30 (Pace: 4:55 min/mi) | Boston, Mass. | Bib #210 | Age 34 | Male 30-34 Division (4th)
- James Settles — 1:04:54 (Pace: 4:57 min/mi) | Los Angeles, Calif. | Bib #236 | Age 24 | Male 19-24 Division (8th)
- Max Murphy — 1:04:59 (Pace: 4:58 min/mi) | Bettendorf, Iowa | Bib #227 | Age 24 | Male 19-24 Division (9th)
- Corbin Harris — 1:05:22 (Pace: 4:59 min/mi) | Nicholasville, Ky. | Bib #269 | Age 29 | Male 25-29 Division (7th)
- Blake Buysse — 1:05:25 (Pace: 5:00 min/mi) | Chicago, Ill. | Bib #397 | Age 26 | Male 25-29 Division (8th)
- Kurt Convey — 1:05:33 (Pace: 5:00 min/mi) | Brooklyn, N.Y. | Bib #295 | Age 29 | Male 25-29 Division (9th)
- Firaol Ahmed — 1:05:39 (Pace: 5:01 min/mi) | Saint Louis, Mo. | Bib #260 | Age 23 | Male 19-24 Division (10th)
- Sean Ryan — 1:05:39 (Pace: 5:01 min/mi) | Wheaton, Ill. | Bib #244 | Age 24 | Male 19-24 Division (11th)
- Sean Grossman — 1:05:43 (Pace: 5:01 min/mi) | New York, N.Y. | Bib #231 | Age 30 | Male 30-34 Division (5th)
- Austin Bogina — 1:05:52 (Pace: 5:02 min/mi) | Arma, Kan. | Bib #245 | Age 33 | Male 30-34 Division (6th)
- Jason Intravaia — 1:05:53 (Pace: 5:02 min/mi) | Livermore, Calif. | Bib #225 | Age 30 | Male 30-34 Division (7th)
- Robin Aguilar-Gonzalez — 1:06:10 (Pace: 5:03 min/mi) | Indianapolis, Ind. | Bib #266 | Age 29 | Male 25-29 Division (10th)
- Nate Pendleton — 1:06:12 (Pace: 5:03 min/mi) | Stanford, Calif. | Bib #261 | Age 27 | Male 25-29 Division (11th)
- Jordan Foster — 1:06:23 (Pace: 5:04 min/mi) | Fostoria, Ohio | Bib #268 | Age 25 | Male 25-29 Division (12th)
- Eduardo Garcia — 1:06:29 (Pace: 5:04 min/mi) | Greenville, S.C. | Bib #247 | Age 33 | Male 30-34 Division (8th)
- Nicholas Andrews — 1:06:30 (Pace: 5:05 min/mi) | Albany, N.Y. | Bib #263 | Age 25 | Male 25-29 Division (13th)
- Bret Greene — 1:06:33 (Pace: 5:05 min/mi) | Seattle, Wash. | Bib #265 | Age 30 | Male 30-34 Division (9th)
- Devin Allbaugh — 1:06:42 (Pace: 5:06 min/mi) | Bettendorf, Iowa | Bib #267 | Age 36 | Male 35-39 Division (2nd)
- Cameron Christopher — 1:07:16 (Pace: 5:08 min/mi) | Stuarts Draft, Va. | Bib #387 | Age 25 | Male 25-29 Division (14th)
- Casey Novelo — 1:07:21 (Pace: 5:08 min/mi) | Bedford, Texas | Bib #276 | Age 23 | Male 19-24 Division (12th)
- Matthew Hornung — 1:07:22 (Pace: 5:09 min/mi) | Yucaipa, Calif. | Bib #284 | Age 23 | Male 19-24 Division (13th)
- Joseph Kehoe — 1:07:24 (Pace: 5:09 min/mi) | Lakewood, Colo. | Bib #271 | Age 26 | Male 25-29 Division (15th)
- Reuben Kosche — 1:07:26 (Pace: 5:09 min/mi) | Minneapolis, Minn. | Bib #280 | Age 26 | Male 25-29 Division (16th)
- Fernando Cabada — 1:07:33 (Pace: 5:09 min/mi) | Aurora, Colo. | Bib #287 | Age 44 | Male 40-44 Division (1st)
- Spencer Schultz — 1:07:38 (Pace: 5:10 min/mi) | Rosemount, Minn. | Bib #299 | Age 27 | Male 25-29 Division (17th)
- Troy Humpal — 1:07:40 (Pace: 5:10 min/mi) | Oconomowoc, Wis. | Bib #17349 | Age 27 | Male 25-29 Division (18th)
- Matt Campbell — 1:07:44 (Pace: 5:10 min/mi) | Dallas, Texas | Bib #291 | Age 39 | Male 35-39 Division (3rd)
- Malcolm Connor — 1:07:44 (Pace: 5:10 min/mi) | Raleigh, N.C. | Bib #274 | Age 32 | Male 30-34 Division (10th)
- Izzak Mireles — 1:07:59 (Pace: 5:11 min/mi) | Irvine, Calif. | Bib #262 | Age 31 | Male 30-34 Division (11th)
- Ethan Curnow — 1:08:00 (Pace: 5:11 min/mi) | Atlanta, Ga. | Bib #253 | Age 24 | Male 19-24 Division (14th)
- Jack Young — 1:08:08 (Pace: 5:12 min/mi) | Kansas City, Kan. | Bib #293 | Age 28 | Male 25-29 Division (19th)
- Riley Coulter — 1:08:12 (Pace: 5:12 min/mi) | Evansville, Wis. | Bib #388 | Age 24 | Male 19-24 Division (15th)
- Ryan Wojdyla — 1:08:12 (Pace: 5:12 min/mi) | Austin, Texas | Bib #292 | Age 35 | Male 35-39 Division (4th)
Click for full results here