SEC Outdoor Championships 2022 results from FINALS ONLY – Day 3

Results from finals only on Day 3 at the SEC Outdoor Championships 2022 on Saturday (14) with Arkansas men and Florida women winning the respective team titles this year.

There were several outstanding individual and team performances on Saturday, including Favour Ofili of LSU who defeated conference and national rival Abby Steiner of Kentucky to win the women’s sprint double and Arkansas’ Britton Wilson who made history by winning the 400m and 400m hurdles at the same SEC championship meet.

Melissa Jefferson of Coastal Carolina runs 10.88

Kentucky and Florida women’s and men’s 4x400m relay teams also impressed in the last events of the championships. The Wildcats women ran 3:21.93 to set a new collegiate, while Florida posted a meet record with 2:59.44 to win the men’s crown.

There highlighted performances as well from Navasky Anderson of Miss State who ran an impressive PB and meet record of 1:45.89 to win the men’s 800m, Imogen Barrett of Florida ran a PB of 2:01.42 to take the women’s race, while Jasmine Moore of Florida jumped a facility record of 14.46m to win the women’s triple jump.

MEN’S RESULTS ON DAY 3

Men 100 Meter Dash – Finals

1 Favour Ashe Tennessee 10.04

2 Dedrick Vanover Florida 10.10 PR

3 Dorian Camel LSU 10.11 PR

4 Matthew Boling Georgia 10.13

5 Godson Oghenebrume LSU 10.16

6 Dante Brown Auburn 10.20

7 Devon Achane Texas A&M 10.25

8 Ryan Martin Texas A&M 10.27

9 Rodney Heath Jr. Kentucky 10.29

Men 200 Meter Dash – Finals

1 Matthew Boling Georgia 20.01 Facility (20.24)

2 Joseph Fahnbulleh Florida 20.13

3 Dorian Camel LSU 20.43

4 Evan Miller South Carolina 20.46 PR

5 Demetrius Jackson Alabama 20.48 PR

6 Tarsis Orogot Alabama 20.54

7 Lance Lang Kentucky 20.59

8 Connor Washington Arkansas 20.60 PR

9 Jacob Smith Kentucky 20.82

Men 400 Meter Dash – Finals

1 Champion Allison Florida 44.74 Facility (45.16)

2 Elija Godwin Georgia 44.81 SB

3 Jacory Patterson Florida 45.12 SB

4 Emmanuel Bamidele Texas A&M 45.23

5 Ryan Willie Florida 45.69

6 Dwight St Hillaire Kentucky 45.98

7 Brian Faust Kentucky 46.10 SB

8 Leander Forbes Alabama 46.41

9 Ashton Schwartzman Texas A&M 46.62

Men 800 Meter Dash – Finals

1 Navasky Anderson Miss State 1:45.89 PR Facility (1:46.20)

2 Sam Whitmarsh Texas A&M 1:46.09 PR

3 Clayborn Pender Georgia 1:46.71 PR

4 Baylor Franklin Ole Miss 1:46.83 PR

5 Leroy Russell III Arkansas 1:47.39 PR

6 Brandon Miller Texas A&M 1:47.69

7 Christopher Conrad Missouri 1:47.71 SB

8 Sam Austin Florida 1:47.87 PR

9 Jacob Lamb Alabama 1:47.98 PR

Men 1500 Meter Run – Finals

1 Mario Garcia Romo Ole Miss 3:36.91 PR

2 Eliud Kipsang Alabama 3:39.09

3 Amon Kemboi Arkansas 3:39.93

4 Martin Prodanov Missouri 3:40.42

5 Shane Bracken Ole Miss 3:41.43

6 Ryan Kinnane Auburn 3:42.14

7 Elias Schreml Arkansas 3:43.94

8 Davis Helmerich Missouri 3:46.31

9 Cooper Cawthra Texas A&M 3:47.15

10 James Young Ole Miss 3:52.01

11 Matthew Mule’ Florida 3:52.47

12 Cade Bethmann Ole Miss 3:54.79

Men 5000 Meter Run – Finals

1 Patrick Kiprop Arkansas 13:41.05

2 Amon Kemboi Arkansas 13:43.02

3 Emmanuel Cheboson Arkansas 13:43.66 PR

4 Victor Kiprop Alabama 13:45.95

5 Eliud Kipsang Alabama 13:54.12

6 Cole Bullock Ole Miss 13:55.27

7 Eric Casarez Texas A&M 13:55.37

8 Hillary Cheruiyot Alabama 14:01.14

9 Myles Richter Arkansas 14:02.43

10 Karl Thiessen Tennessee 14:13.11

11 Mitchell Small Missouri 14:13.59

12 Tommy McDonough Auburn 14:14.98 PR

13 Jacob Wiggers Alabama 14:22.46

14 Jake Allen Kentucky 14:24.62 SB

15 Nick Deal Florida 14:31.63

16 Gavin Hoffpauir Texas A&M 14:35.10

17 Jacob McLeod Arkansas 14:35.33

18 Cooper Atkins Auburn 14:35.99

19 Carson Bedics Auburn 14:36.88

20 Jackson Watts Kentucky 14:38.73

Men 110 Meter Hurdles – Finals

1 Eric Edwards Jr. LSU 13.28 PR

2 Phillip Lemonious Arkansas 13.55

3 Tre’Bien Gilbert Arkansas 13.60 PR

4 Corde Long Alabama 13.76 PR

5 Ayden Owens-Delerme Arkansas 13.84

6 Matthew Lewis-Banks Arkansas 14.01

7 Connor Schulman Texas A&M 14.05

8 Filip Demsar South Carolina 15.80

— Caleb Foster Florida DNF

Men 110 Meter Hurdles – Finals

1 Moitalel Mpoke Texas A&M 48.84 SB

2 James Smith Texas A&M 49.41 PR

3 Corde Long Alabama 49.59 PR

4 Caleb Cavanaugh Georgia 49.75 PR

5 Jakwan Hale Tennessee 50.57 PR

6 Bryce McCray Georgia 50.96 PR

7 Kenroy Williams Kentucky 51.31

8 Sean Burrell LSU 51.57

9 Rasheeme Griffith Tennessee 52.00

Men’s 4x100m Relay

1 Florida ‘A’ 38.66 Facility (39.17)

2 Arkansas ‘A’ 39.24 SB

3 South Carolina ‘A’ 39.50

4 Tennessee ‘A’ 39.52

5 Missouri ‘A’ 41.14

— Alabama ‘A’ DNF

— Kentucky ‘A’ DNF

— LSU ‘A’ DNF

— Miss State ‘A’ DNF

— Texas A&M ‘A’ DNF

— Auburn ‘A’ DNS

Men’s 4x100m Relay

1 Florida ‘A’ 2:59.44 Meet (3:00.48)

2 Kentucky ‘A’ 2:59.93 SB

3 Alabama ‘A’ 3:02.31 SB

4 Texas A&M ‘A’ 3:02.70

5 LSU ‘A’ 3:05.92

6 Miss State ‘A’ 3:06.12

7 Arkansas ‘A’ 3:06.83 SB

8 South Carolina ‘A’ 3:09.05

9 Tennessee ‘A’ 3:09.85

10 Missouri ‘A’ 3:14.26 SB

Men High Jump

1 Darius Carbin Georgia 2.24m

2 Dontavious Hill Auburn 2.21m

3 Jackson Marseille South Carolina 2.18m PR

4 Roberto Vilches Missouri 2.18m SB

5 Carter Bajoit Texas A&M 2.12m

6 Rahman Minor Kentucky 2.12m

7 Jake Lamberth Texas A&M 2.07m

8 Kobe Franklin South Carolina 2.07m PR

9 Mason Corbin Texas A&M 2.07m

9 Ukurugenzi Kojo Ole Miss 2.07m PR

11 Quinton Brown Missouri 2.02m PR

11 Christian Edwards Alabama 2.02m

13 TJ Funches Auburn 2.02m

14 Ronnie Rounds LSU 2.02m

14 David Edmondson Auburn 2.02m SB

Men Triple Jump

1 Sean Dixon-Bodie LSU 16.36m SB

2 Apalos Edwards LSU 16.24m PR

3 Georgi Nachev Missouri 16.20m SB

4 Jalen Tate Tennessee 16.19m PR

5 Ryan Brown Arkansas 15.85m

6 Emmanuel Ineh Alabama 15.47m

7 Garison Breeding Tennessee 15.43m PR

8 Jonathan Miller Florida 15.41m

9 Michael Holloway II Florida 15.27m PR

10 John Baker Arkansas 15.03m PR

11 Keshun Byrd Miss State 14.30m

Men Pole Vault

1 Keaton Daniel Kentucky 5.55m SB

2 James Courson Auburn 5.45m PR

3 Matthew Peare Kentucky 5.30m

4 Carson Lenser South Carolina 5.25m PR

5 Zach Davis Texas A&M 5.15m

6 Etamar Bhastekar Arkansas 5.15m

7 Dillon McCarthy South Carolina 5.00m

8 Dalton Shepler Kentucky 5.00m SB

9 Spencer Simons Texas A&M 5.00m

9 Louis Martinez Alabama 5.00m

11 Connor Gregston Texas A&M 4.85m

11 Caleb Murdock Texas A&M 4.85m

11 Matthew Asplund Auburn 4.85m

14 Cross Derriso Alabama 4.85m

Men Discus Throw

1 Mitchell Weber Missouri 60.30m SB

2 Alan de Falchi Alabama 58.49m

3 Jerimiah Evans Alabama 57.68m

4 Josh Sobota Kentucky 57.37m

5 Rece Rowan Missouri 56.77m PR

6 Edward Shelikoff Florida 56.40m

7 Skylar Coffey Tennessee 54.99m

8 Gavin Beverage Georgia 53.23m PR

9 Santiago Basso Alabama 52.56m

10 Dylan Targgart South Carolina 52.28m

11 Bryce Foster Texas A&M 51.81m PR

12 Jordan West Tennessee 51.42m

13 Dylan Finley Miss State 50.50m

14 Israel Adesina Tennessee 50.48m

15 Daniel Pepper Miss State 49.64m

16 Jason Petko Missouri 48.66m

17 Jeremiah Pierce Miss State 48.06

18 Ethan Richter Auburn 47.08m

19 Kieran McKeag Alabama 45.99m

20 Alex Spyridonidis Auburn 45.24m

— Quinten Wynn Auburn FOUL

WOMEN’S RESULTS ON DAY 3

Women 100 Meter Dash – Finals

1 Favour Ofili LSU 10.93 PR Facility (11.10)

2 Abby Steiner Kentucky 11.02

3 Jada Baylark Arkansas 11.24

4 Joella Lloyd Tennessee 11.31 SB

5 Tionna Brown LSU 11.45 4 -0.7

6 Haley Bishop Vanderbilt 11.47 PR

7 Jayla Jamison South Carolina 11.48

8 Kelly Rowe Ole Miss 11.57

— Grace Stark Florida DNS

Women 200 Meter Dash – Finals

1 Favour Ofili LSU 22.04 Facility (22.21)

2 Abby Steiner Kentucky 22.07

3 Talitha Diggs Florida 22.64 PR

4 Laila Owens Texas A&M 23.07

5 Joella Lloyd Tennessee 23.20

6 Jayla Jamison South Carolina 23.21

7 Rosey Effiong Arkansas 23.22

8 Amari Brown Alabama 23.22

9 Jada Baylark Arkansas 23.29

Women 400 Meter Dash – Finals

1 Britton Wilson Arkansas 50.05 PR Facility (50.64)

2 Charokee Young Texas A&M 50.45

3 Alexis Holmes Kentucky 50.74 PR

4 Talitha Diggs Florida 51.24 SB

5 Makenzie Dunmore South Carolina 51.70 PR

6 Tierra Robinson-Jones Texas A&M 51.89

7 Rosey Effiong Arkansas 52.12

8 Morgan Burks Magee Arkansas 52.21 SB

9 Taiya Shelby Vanderbilt 52.50

Women 800 Meter Dash – Finals

1 Imogen Barrett Florida 2:01.42 PR

2 Michaela Rose LSU 2:02.49 PR

3 Gabrielle Wilkinson Florida 2:02.73 SB

4 Katy-Ann McDonald LSU 2:03.09

5 Jenna Schwinghamer Kentucky 2:03.18 PR

6 Presley Weems Auburn 2:03.50 PR

7 Jenna Gearing Kentucky 2:03.81 PR

8 Sydney Steely Miss State 2:05.05

9 DeAnna Martin Kentucky 2:06.58

Women 1500 Meter Run – Finals

1 Sintayehu Vissa Ole Miss 4:08.72 PR Facility (4:09.19)

2 Lauren Gregory Arkansas 4:09.73 PR

3 Katy-Ann McDonald LSU 4:12.30 PR

4 Grace Jensen Vanderbilt 4:13.82 PR

5 Imogen Barrett Florida 4:14.79

6 Flomena Asekol Alabama 4:15.38 PR

7 Tori Herman Kentucky 4:16.11

8 Loral Winn Ole Miss 4:16.32 PR

9 Jenna Gearing Kentucky 4:18.94

10 Lorena Rangel Batres LSU 4:19.95

11 Krissy Gear Arkansas 4:28.05

12 Anna Marian Block Georgia 4:41.21

Women 5000 Meter Run

1 Mercy Chelangat Alabama 15:22.99 Meet (15:45.32)

2 Parker Valby Florida 15:32.41 PR

3 Lauren Gregory Arkansas 15:39.04

4 Isabel Van Camp Arkansas 15:51.71 PR

5 Sintayehu Vissa Ole Miss 15:56.86

6 Joyce Kimeli Auburn 15:59.62

7 Logan Jolly Arkansas 16:06.00

8 Amaris Tyynismaa Alabama 16:07.12

9 Tori Herman Kentucky 16:26.37

10 Flomena Asekol Alabama 16:28.14

11 Sydney Thorvaldson Arkansas 16:31.53

12 Caroline Eck Vanderbilt 16:42.30 PR

13 Grace Plain Texas A&M 16:50.48

14 Niki Narayani Vanderbilt 16:55.66

15 Kaitlyn Lacy Kentucky 16:59.62

Women 100 Meter Hurdles – Finals (2.1 m/s)

1 Alia Armstrong LSU 12.46 PR

2 Kaylah Robinson Texas A&M 12.60 PR

3 Masai Russell Kentucky 12.78

4 Yoveinny Mota Arkansas 13.06

5 Destinee Rocker South Carolina 13.15

6 Rosealee Cooper Miss State 13.33

7 Sasha Wells Florida 13.75

8 Deshae Wise Texas A&M 17.02

— Grace Stark Florida DNF

Women 400 Meter Hurdles – Finals

1 Britton Wilson Arkansas 53.75 PR Facility (54.23)

2 Anna Hall Florida 55.36

3 Masai Russell Kentucky 55.44

4 Deshae Wise Texas A&M 55.99 PR

5 Vanessa Watson Florida 56.84

6 Rachel Glenn South Carolina 57.09

7 Kyla Robinson-Hubbard Tennessee 58.12 PR

8 Asia Jinks Auburn 58.25

9 Garriel White LSU 58.88

Women 4×100 Meter Relay

1 LSU ‘A’ 42.59 SB Facility (43.15)

2 Kentucky ‘A’ 42.63

3 Texas A&M ‘A’ 43.38

4 Ole Miss ‘A’ 43.60 SB

5 Alabama ‘A’ 44.22

6 Vanderbilt ‘A’ 45.17

7 Auburn ‘A’ 45.58

— South Carolina ‘A’ DQ

Women 4×400 Meter Relay

1 Kentucky ‘A’ 3:21.93 SB Collegiate (3:22.34)

2 Texas A&M ‘A’ 3:22.01 SB

3 Arkansas ‘A’ 3:22.55 SB

4 South Carolina ‘A’ 3:25.45 SB

5 Florida ‘A’ 3:26.85 SB

6 Alabama ‘A’ 3:28.85 SB

7 Tennessee ‘A’ 3:36.63 SB

8 Auburn ‘A’ 3:37.11

9 Vanderbilt ‘A’ 3:44.43

Women Triple Jump

1 Jasmine Moore Florida 14.46m PR Facility (13.46m)

2 Natricia Hooper Florida 13.74m

3 Titiana Marsh Georgia 13.60m SB

4 Mara Haeusler Missouri 13.32m SB

5 Arianna Fisher Missouri 13.29m

6 Mirieli Santos Missouri 13.22m SB

7 Euphenie Andre Missouri 12.89m PR

8 Deborah Acquah Texas A&M 12.78m

9 Asia Poe Miss State 12.67m

10 Serena Bolden LSU 12.59m

11 Alissa Braxton Florida 12.56m

12 Kyndal McKnight LSU 12.45m

13 Mikele Vickers Tennessee 12.27m PR

14 Essence Thomas Auburn 12.23m PR

15 Shaianne Sipsey South Carolina 11.83m

16 Kyla McLaurin Ole Miss 11.61m

Women Pole Vault

1 Amanda Fassold Arkansas 4.50m PR Facility (4.41m)

2 Lisa Gunnarsson LSU 4.45m

3 Lyndsey Reed Ole Miss 4.30m

4 Kaitlyn Banas Arkansas 4.20m

5 Samara McConnell Ole Miss 4.20m PR

6 Mackenzie Hayward Arkansas 4.20m

7 Siobhan Szerencsits Kentucky 4.15m

8 Heather Abadie Texas A&M 4.15m

9 Elien Vekemans Arkansas 4.05m

10 Elizabeth Nix Ole Miss 4.05m PR

11 Maddy Kish Miss State 4.05m

12 Bailee McCorkle Arkansas 4.05m SB

13 Lexie Leinneweber Auburn 3.90m

14 Peyton Mickelson Miss State 3.90m

Women Discus Throw

1 Maura Huwalt Auburn 56.21m PR

2 Tedreauna Britt Ole Miss 54.36m SB

3 Jalani Davis Ole Miss 53.75m SB

4 Amber Hart LSU 53.74m

5 Jhordyn Stallworth Miss State 52.75m PR

6 Divine Oladipo Vanderbilt 52.20m

7 Molly Leppelmeier Kentucky 51.56m PR

8 Jocelynn Budwig Auburn 51.29m PR

9 Thea Jensen Florida 50.15m PR

10 Julia Harisay Georgia 48.75m PR

11 Areti Filipidou Kentucky 48.40m

12 Jasmine Mitchell Ole Miss 48.33m

13 Elsie Igberaese Georgia 47.74m

14 Sophia Rivera Missouri 46.48m

15 Deborah Bulai Ole Miss 45.79m

16 Emily Offenheiser Missouri 45.74m

17 Alyssa Thomas Texas A&M 39.44m