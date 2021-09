Atletica Mondiale Continental Tour complete results

Full results from the 2021 Atletica Mondiale meeting, which took place in Padua on Sunday (5). The meeting which had three meeting records, is a Continental Tour Bronze competition.

The three meeting records accomplished on the day came in the men’s 100m, 1500m, and shot put.

Meanwhile, American quarter-miler Michael Norman continued his fine form in the shorter sprinting events after he clocked 9.97 seconds to defeat his fellow countrymen Marvin Bracy (9.98) and Ronnie Baker (10.10).

The women’s event went to USA’s Olympic 4x100m silver medalist Javianne Oliver, who ran 11.19 secs to edge compatriot Sha’Carri Richardson, who clocked the same time in second place.

Men’s 100m

Final, Wind: -0.5

PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Michael NORMAN 03 DEC 1997 USA 9.97 2. Marvin BRACY 15 DEC 1993 USA 9.98 3. Ronnie BAKER 15 OCT 1993 USA 10.10 4. Justin GATLIN 10 FEB 1982 USA 10.17 5. Julian FORTE 07 JAN 1993 JAM 10.33 6. Michael RODGERS 24 APR 1985 USA 10.34 7. Fabrizio CEGLIE 18 FEB 1999 ITA 10.75 8. Nick KOČEVAR 18 JUN 2000 SLO 10.83

Men’s 400m

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Wilbert LONDON 17 AUG 1997 USA 45.22 2. Edoardo SCOTTI 09 MAY 2000 ITA 45.58 3. Luka JANEŽIČ 14 NOV 1995 SLO 45.62 4. Patrik ŠORM 21 NOV 1993 CZE 45.84 5. Dariusz KOWALUK 16 APR 1996 POL 46.06 6. Davide RE 16 MAR 1993 ITA 46.19 7. Aldrich BAILEY JR 06 FEB 1994 USA 46.31 8. Rusheen MCDONALD 17 AUG 1992 JAM 46.32

Men’s 1500m

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Stewart MCSWEYN 01 JUN 1995 AUS 3:33.49 2. Michał ROZMYS 13 MAR 1995 POL 3:34.13 3. Charlie DA’VALL GRICE 07 NOV 1993 GBR 3:35.39 4. Nader BELHANBEL 01 JUL 1994 MAR 3:37.20 5. Robert FARKEN 20 SEP 1997 GER 3:37.26 6. David NIKOLLI 20 JUN 1994 ALB 3:37.82 7. Archie DAVIS 16 OCT 1998 GBR 3:37.92 8. Joao BUSSOTTI NEVES 10 MAY 1993 ITA 3:39.18 9. Andrew COSCORAN 18 JUN 1996 IRL 3:39.41 Marc TORTELL 26 DEC 1997 GER DNF Erik SOWINSKI 21 DEC 1989 USA DNF Adam CLARKE 03 APR 1991 GBR DNF

Men’s 110mH

Final, Wind: -1.3

PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Ronald LEVY 30 OCT 1992 JAM 13.34 2. Paolo DAL MOLIN 31 JUL 1987 ITA 13.45 3. Rafael PEREIRA 08 APR 1997 BRA 13.66 4. Michael DICKSON 25 JAN 1997 USA 13.74 5. Koen SMET 09 AUG 1992 NED 13.88 6. Antonio ALKANA 12 APR 1990 RSA 13.99 7. Hassane FOFANA 28 APR 1992 ITA 14.22 8. Gabriele CRNIGOJ 20 DEC 1997 ITA 14.87

Men’s Shot Put

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Josh AWOTUNDE 12 JUN 1995 USA 22.00 2. Zane WEIR 07 SEP 1995 ITA 21.63 3. Leonardo FABBRI 15 APR 1997 ITA 20.58 4. O’Dayne RICHARDS 14 DEC 1988 JAM 20.44 5. Sebastiano BIANCHETTI 20 JAN 1996 ITA 19.05 6. Riccardo FERRARA 22 JAN 2001 ITA 18.05

Women’s 100m

Final, Wind: -1.0 PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Javianne OLIVER 26 DEC 1994 USA 11.19 2. Sha’Carri RICHARDSON 25 MAR 2000 USA 11.19 3. Candace HILL 11 FEB 1999 USA 11.26 4. English GARDNER 22 APR 1992 USA 11.36 5. Briana WILLIAMS 21 MAR 2002 JAM 11.44 6. Dezerea BRYANT 27 APR 1993 USA 11.47 7. Anthonique STRACHAN 22 AUG 1993 BAH 11.59 8. Irene SIRAGUSA 23 JUN 1993 ITA 11.70

Women’s 400m

Final

PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Stephenie Ann MCPHERSON 25 NOV 1988 JAM 50.78 2. Polina MILLER 09 JUN 2000 ANA 50.96 3. Junelle BROMFIELD 08 FEB 1998 JAM 51.19 4. Quanera HAYES 07 MAR 1992 USA 51.59 5. Kaylin WHITNEY 09 MAR 1998 USA 52.22 6. Susanne WALLI 05 MAY 1996 AUT 52.82 7. Ayomide FOLORUNSO 17 OCT 1996 ITA 53.06 8. Raphaela Boaheng LUKUDO 29 JUL 1994 ITA 54.43

Women’s 800m

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Aleksandra GULYAYEVA 30 APR 1994 ANA 1:59.57 2. Christina HERING 09 OCT 1994 GER 1:59.78 3. Chanelle PRICE 22 AUG 1990 USA 2:00.38 4. Hedda HYNNE 13 MAR 1990 NOR 2:00.55 5. Elena BELLÒ 18 JAN 1997 ITA 2:00.88 6. Svetlana ULOGA 23 NOV 1986 ANA 2:01.50 7. Angelika SARNA 01 OCT 1997 POL 2:01.86 8. Eloisa COIRO 01 DEC 2000 ITA 2:02.98 9. Mebriht MEKONEN 12 FEB 2005 ETH 2:03.12 10. Déborah RODRÍGUEZ 02 DEC 1992 URU 2:03.19 Serena TROIANI 22 FEB 1996 ITA DNF

Women’s 100mH

Final, Wind: -0.8 PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Cindy SEMBER 05 AUG 1994 GBR 13.01 2. Payton CHADWICK 29 NOV 1995 USA 13.08 3. Taliyah BROOKS 08 FEB 1995 USA 13.26 4. Gabriele CUNNINGHAM 22 FEB 1998 USA 13.48 5. TeJyrica ROBINSON 27 AUG 1998 USA 13.64 6. Elena CARRARO 03 JAN 2001 ITA 14.47 Giada CARMASSI 14 MAY 1994 ITA DNF

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK 1. Anzhelika SIDOROVA 28 JUN 1991 ANA 4.70 2. Polina KNOROZ 20 JUL 1999 ANA 4.60 3. Aksana GATAULLINA 17 JUL 2000 ANA 4.30 4. Maria Roberta GHERCA 09 MAR 2000 ITA 4.10 5. Elisa MOLINAROLO 29 JAN 1994 ITA 3.90

Women’s Long Jump

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK WIND 1. Maryna BEKH-ROMANCHUK 18 JUL 1995 UKR 6.70 +0.9 2. Nastassia MIRONCHYK-IVANOVA 13 APR 1989 BLR 6.45 +1.3 3. Milica GARDAŠEVIĆ 28 SEP 1998 SRB 6.38 +1.1 4. Carol ZANGOBBO 11 AUG 1995 ITA 6.31 +0.5 5. Taliyah BROOKS 08 FEB 1995 USA 6.29 +2.2 6. Veronica CRIDA 21 OCT 2001 ITA 5.90 +1.0

Women’s Triple Jump

Final PLACE NAME BIRTHDATE NAT. MARK WIND 1. Shanieka RICKETTS 02 FEB 1992 JAM 14.74 +0.7 2. Thea LAFOND 05 APR 1994 DMA 14.57 +0.9 3. Liadagmis POVEA 06 FEB 1996 CUB 14.35 +0.9 4. Neja FILIPIČ 22 APR 1995 SLO 13.85 +0.8 5. Ottavia CESTONARO 12 JAN 1995 ITA 13.43 +0.9 6. Veronica ZANON 16 JAN 2001 ITA 13.11 -1.9 Francesca LANCIANO 03 APR 1994 ITA NM NWI Olha SALADUKHA 04 JUN 1983 UKR NM NWI