Gifu Half Marathon 2022 results; Munyao and Omare secure titles

The updated Gifu Half Marathon 2022 results, a 2022 World Athletics Label Road Race Elite event on Sunday, 24 April. This year’s victories went to Kenyans Alexander Mutiso Munyao and Dolphin Nyaboke Omare.

Mutiso secured the win in the men’s contest after crossing the finish line first at 59:56 with his countryman Benard Kibet Koech running 59:57 for second place and another Kenyan teammate, Emmanuel Maru, running 59:58 for third.

The first Japanese runner to cross the line in the men’s race was Takahiro Nakamura, who ran 1:02:21 to finish 10th.

Omare picked up the victory on the women’s side, breaking the tape at a time of 1:08:13 with Australian Sinead Diver trailing home in second place at 1:09:00 and Japan’s Haruka Yamaguchi rounding out the podium places in third with a time of 1:09:50.

Gifu Half Marathon 2022 results

Men’s Half Marathon

Final

1 Alexander Mutiso MUNYAO KEN 59:56:00

2 Benard KIBET KEN 59:57:00

3 Emmanuel Moi MARU KEN 59:58:00

4 Joseph KARANJA KEN 1:00:12

5 Charles Karanja KAMAU KEN 1:00:22

6 Josphat LEDAMA KEN 1:00:58

7 Vincent Kibor RAIMOI KEN 1:01:22

8 Donald MITEI KEN 1:01:48

9 Musio SAIDAMU KEN 1:01:51

10 Takahiro NAKAMURA JPN 1:02:21

11 Yuki SATO JPN 1:02:22

12 Naoya SAKUDA JPN 1:02:22

13 Kazuya AZEKAMI JPN 1:02:31

14 Shun SADAKATA JPN 1:02:36

15 Takumi OHISI JPN 1:02:40

16 Tomohiro FUJIMURA JPN 1:02:46

17 Tomoki KAWAMURA JPN 1:02:47

18 Ryu TAKAKU JPN 1:02:50

19 Koshiro HIRATA JPN 1:02:56

20 Torazo KAI JPN 1:02:58

21 Manabu YAMADA JPN 1:03:00

22 Yuichi YASUI JPN 1:03:06

23 Hidekazu HIJIKATA JPN 1:03:08

24 Hiromasa KUMAHASHI JPN 1:03:09

25 Daisuke HIGUCHI JPN 1:03:11

26 Takanori OGATA JPN 1:03:13

27 Mizuki HIGASHI JPN 1:03:14

28 Ser-Od BAT-OCHIR MGL 1:03:22

29 Yuta SHITARA JPN 1:03:30

30 Ryotaro TOMITA JPN 1:03:36

31 Yuji ONODA JPN 1:03:38

32 Taiyo WATANABE JPN 1:03:44

33 Kento YAMAUCHI JPN 1:03:58

34 Kaiya YOKOYAMA JPN 1:04:12

35 Takashi SOMA JPN 1:04:36

36 Daiki ISHII JPN 1:04:38

37 Rikiya ICHIHARA JPN 1:04:41

38 Shun SAKURAOKA JPN 1:04:57

39 Kai TAKESHITA JPN 1:04:59

40 Takayasu HASHIZUME JPN 1:05:17

Women’s Half Marathon

Final

1 Dolphine Nyaboke OMARE KEN 1:08:13

2 Sinead DIVER AUS 1:09:00

3 Haruka YAMAGUCHI JPN 1:09:50

4 Eloise WELLINGS AUS 1:10:42

5 Reia IWADE JPN 1:10:43

6 Natalie RULE AUS 1:11:24

7 Miharu SHIMOKADO JPN 1:12:19

8 Nanami AOKI JPN 1:12:33

9 Anna MATSUDA JPN 1:12:59

10 Yuma ADACHI JPN 1:13:57

11 Aiko FUJITA JPN 1:15:17

12 Aika NAKAJIMA JPN 1:17:44

13 Rina HIRAYAMA JPN 1:18:39

14 Kotomi SHOUJI JPN 1:18:45

15 Hodaka SHIMIZU JPN 1:19:47

16 Yuko MABUCHI JPN 1:19:59

17 Eri WATANABE JPN 1:20:21

18 Yuki KOGA JPN 1:20:34

19 Mona WATANABE JPN 1:21:01

20 Risako ATSUMI JPN 1:21:49

21 Shiori ASAI JPN 1:23:35

22 Tomomi KURAMOTO JPN 1:24:04

23 Miku HIRAYAMA JPN 1:24:07

24 Naoko HORIKI JPN 1:24:13

25 Yuki KOMETANI JPN 1:24:55