List of women’s qualifiers for the 2022 NCAA Indoor Track and Field Championships

The following are the final women’s qualifiers announced by the selection committee for the 2022 NCAA Indoor Track and Field Championships. This year’s meeting will be hosted by the University of Alabama at the Birmingham CrossPlex in Birmingham, Alabama, from March 11-12.

Florida will enter the championships next week as the No. 1 ranked team in the latest USTFCCCA release and the Gators are pumped up to make a run at winning team title this season. Read more: Florida replaces Texas at No. 1 in NCAA DI Women’s Indoor Track and Field Rating Index: Week 6

Advertisement. Scroll to continue reading.

However, the Sunshine State’s top program is expected to have its hands full, as SEC Indoor Championships holders Arkansas heads in the two-day meeting with the most women’s entries with 17. The second-ranked Razorbacks are followed by Big 12 Indoor Championships winner Texas with 16, while Florida and LSU both enter with 12 entries.

2022 NCAA Indoor Track and Field Championships women’s qualifiers

Event 17 Women 60 Meter Dash Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Alia Armstrong SO LSU 7.11

2 Grace Stark SO Florida 7.12

3 Abby Steiner JR Kentucky 7.12

4 Julien Alfred JR Texas 7.12

5 Jadyn Mays FR Oregon 7.15

6 Kemba Nelson SR Oregon 7.15

7 Rosemary Chukwuma SO TX Tech 7.17

8 Jada Baylark SR Arkansas 7.18

9 Favour Ofili SO LSU 7.19

10 Semira Killebrew SO Florida 7.19

11 Joella Lloyd SO Tennessee 7.21

12 Melissa Jefferson SO Coastal Carolina 7.22

13 Madison Meredith SR MO State 7.23

14 Rayniah Jones SO UCF 7.23

15 Rhasidat Adeleke FR Texas 7.23

16 Edidiong Odiong SR FL State 7.23

Event 18 Women 200 Meter Dash Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Abby Steiner JR Kentucky 22.09

2 Anavia Battle SR Ohio State 22.39

3 Favour Ofili SO LSU 22.46

4 Karimah Davis JR Kentucky 22.79

5 Rhasidat Adeleke FR Texas 22.87

6 Kynnedy Flannel JR Texas 22.87

7 Julien Alfred JR Texas 22.89

8 Jada Baylark SR Arkansas 22.89

9 Jayla Hollis FR Arkansas 22.99

10 Laila Owens FR Texas A&M 23.07

11 Kevona Davis FR Texas 23.24

12 Symone Darius SR N.C. A&T 23.24

13 Anna Keefer SR North Carolina 23.24

14 Mariah Ayers JR Baylor 23.25

15 Joanne Reid FR Arkansas 23.25

16 Iman Brown SR Oregon 23.25

Event 19 Women 400 Meter Dash Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Alexis Holmes JR Kentucky 50.77

2 Britton Wilson FR Arkansas 50.88

3 Talitha Diggs FR Florida 51.25

4 Charokee Young SO Texas A&M 51.28

5 Stephanie Davis SR South Carolina 51.29

6 Kennedy Simon JR Texas 51.54

7 Stacey Ann Williams JR Texas 51.60

8 Lauren Gale JR CO State 51.64

9 Amber Anning SO LSU 51.87

10 Jan’Taijah Ford SO USC 51.96

11 Morgan Burks Magee SR Arkansas 52.06

12 Rosey Effiong SO Arkansas 52.14

13 Tierra Robinson-Jones JR Texas A&M 52.23

14 Latasha Smith SO UCF 52.32

15 Kimberly Harris SO USC 52.36

16 Taiya Shelby SR Vanderbilt 52.40

Event 20 Women 800 Meter Run Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Lindsey Butler JR Virginia Tech 2:01.23

2 Shafiqua Maloney SR Arkansas 2:01.74

3 Allison Johnson FR Penn State 2:02.84

4 Katy-Ann McDonald JR LSU 2:02.85

5 Sarah Hendrick JR Kennesaw State 2:02.87

6 Aurora Rynda SR Michigan 2:02.89

7 Imogen Barrett JR Florida 2:03.39

8 McKenna Keegan SR Villanova 2:03.48

9 Gabija Galvydyte SO OK State 2:03.80

10 Victoria Tachinski SR Penn State 2:03.83

11 Brooke Jaworski SO Texas 2:03.87

12 Valery Tobias JR Texas 2:03.91

13 Isabella Giesing JR UMass Lowell 2:03.95

14 Kassidy Johnson JR KS State 2:04.00

15 Claire Seymour JR BYU 2:04.03

16 Quinn Owen JR Arkansas 2:04.03

Event 21 Women 1 Mile Run Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Emily Mackay SR Binghamton 4:30.94

2 Julia Heymach SR Stanford 4:31.35

3 Katie Camarena SR Portland State 4:32.27

4 Anna Gibson JR Washington 4:32.34

5 Eusila Chepkemei SR Mid. Tenn. State 4:32.39

6 Sintayehu Vissa JR Ole Miss 4:32.70

7 Madison Heisterman SO Washington 4:33.24

8 Madison Boreman JR Colorado 4:33.59

9 Olivia Howell SO Illinois 4:33.75

10 Laura Pellicoro FR Portland 4:34.45

11 Micaela Degenero SR Colorado 4:34.49

12 Aneta Konieczek SR Oregon 4:34.76

13 Ellie Leather SR Cincinnati 4:34.89

14 Rachel McArthur SR Colorado 4:34.92

15 Mia Barnett FR Virginia 4:35.09

16 Bailey Hertenstein JR Indiana 4:35.22

Event 22 Women 3000 Meter Run

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Lauren Ryan JR FL State 8:47.88

2 Courtney Wayment SR BYU 8:50.05

3 Ceili McCabe FR West Virginia 8:52.52

4 Mercy Chelangat JR Alabama 8:53.16

5 Lauren Gregory JR Arkansas 8:53.77

6 Katelyn Tuohy FR NC State 8:54.17

7 Samantha Bush SO NC State 8:54.37

8 Emily Mackay SR Binghamton 8:54.45

9 Kelsey Chmiel JR NC State 8:55.37

10 Katie Camarena SR Portland State 8:57.08

11 Kaylee Mitchell SO OR State 8:58.39

12 Taylor Roe SO OK State 8:58.58

13 Alexandra Hays JR NC State 9:00.49

14 Tori Herman FR Kentucky 9:00.60

15 Grace Fetherstonhaugh SO OR State 9:00.87

16 Nicole Fegans SR GA Tech 9:01.31

Event 23 Women 5000 Meter Run

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Courtney Wayment SR BYU 15:15.46

2 Kelsey Chmiel JR NC State 15:27.36

3 Maddy Denner JR Notre Dame 15:27.96

4 Adva Cohen SR New Mexico 15:33.00

5 Alexandra Hays JR NC State 15:33.84

6 Lauren Gregory JR Arkansas 15:34.58

7 Mercy Chelangat JR Alabama 15:34.82

8 Emily Covert FR Colorado 15:35.40

9 Ruby Smee FR San Francisco 15:36.04

10 Jenna Magness JR Mich State 15:36.60

11 Kayley DeLay SR Yale 15:36.66

12 Haley Herberg JR Washington 15:39.19

13 Emma Heckel FR New Mexico 15:41.07

14 Gracelyn Larkin SO New Mexico 15:41.17

15 Katelyn Tuohy FR NC State 15:41.51

16 Amelia Mazza-Downie SO New Mexico 15:41.56

Event 24 Women 60 Meter Hurdles Prelims

Name Year School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Alia Armstrong SO LSU 7.81

2 Paula Salmon SR N.C. A&T 7.83

3 Grace Stark SO Florida 7.86

4 Rayniah Jones SO UCF 7.90

5 Ackera Nugent SO Baylor 7.90

6 Charisma Taylor JR Tennessee 7.93

7 Masai Russell JR Kentucky 7.93

8 Leah Phillips FR LSU 7.97

9 Jasmine Jones SO USC 7.98

10 Mecca McGlaston SR USC 7.99

11 Daszay Freeman SO Arkansas 8.02

12 Demisha Roswell JR TX Tech 8.02

13 Kaylah Robinson SR Texas A&M 8.05

14 Rosealee Cooper FR Miss State 8.07

15 Destinee Rocker SR South Carolina 8.07

16 Jayla Hollis FR Arkansas 8.08

Event 25 Women 4×400 Meter Relay

School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Arkansas 3:24.09

2 Texas A&M 3:25.43

3 Kentucky 3:25.89

4 Texas 3:28.05

5 South Carolina 3:29.36

6 USC 3:31.49

7 Florida 3:31.61

8 Iowa 3:32.38

9 LSU 3:32.46

10 UCLA 3:32.56

11 Oregon 3:32.64

12 Baylor 3:32.77

Event 26 Women Distance Medley

School Seed

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Arkansas 10:51.63

2 Virginia Tech 10:53.21

3 Ole Miss 10:56.39

4 Virginia 10:56.84

5 Oregon 10:57.28

6 Oregon State 10:57.35

7 Washington 10:57.69

8 Stanford 10:57.74

9 Notre Dame 10:57.84

10 NC State 10:58.1

11 BYU 10:58.37

12 Kentucky 10:58.81

Event 27 Women High Jump

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Lamara Distin JR Texas A&M 1.92m

2 Lucy Corbett JR MT State 1.89m

3 Abigail O’Donoghue SR LSU 1.88m

4 Tyra Gittens JR Texas 1.88m

5 Rachel Glenn SO South Carolina 1.88m

6 Sidney Sapp JR TX Tech 1.88m

7 Rylee Anderson JR Kansas 1.87m

8 Josie Taylor FR Rice 1.86m

9 Cierra Tidwell SO BYU 1.86m

10 Nissi Kabongo SO Steph F. Austin 1.85m

11 Nyagoa Bayak SO LSU 1.85m

12 Charity Griffith SO Ball State 1.85m

13 Jenna Rogers FR Nebraska 1.85m

14 Amaya Ugarte FR Ohio State 1.84m

15 Katie Isenbarger JR W. Kentucky 1.83m

16 Elena Kulichenko FR Georgia 1.83m

Event 28 Women Pole Vault

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Rachel Baxter SR Virginia Tech 4.61m

2 Lisa Gunnarsson SR LSU 4.51m

3 Julia Fixsen JR Virginia Tech 4.48m

4 Elien Vekemans SO Arkansas 4.47m

5 Gabriela Leon SR Louisville 4.46m

6 Nastassja Campbell SO Arkansas 4.45m

7 Olivia Lueking FR Oklahoma 4.42m

8 Sydney Horn FR High Point 4.42m

9 Lyndsey Reed JR Ole Miss 4.41m

10 Erica Ellis SO Steph F. Austin 4.41m

11 Marleen Mulla FR South Dakota 4.40m

12 Sophia Franklin JR Mich State 4.38m

13 Chloe Wall SR TX Tech 4.37m

14 Ariadni Adamopoulou JR OK State 4.37m

15 Cailee Faulkner FR BYU 4.36m

16 Jessica Mercier SR Michigan 4.36m

Event 29 Women Long Jump

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Jasmine Moore SO Florida 6.75m

2 Monae’ Nichols SR TX Tech 6.66m

3 Alysah Hickey SO Oregon 6.66m

4 Deborah Acquah SR Texas A&M 6.64m

5 Ruth Usoro SR TX Tech 6.59m

6 Claire Bryant FR Florida 6.57m

7 Anna Keefer SR North Carolina 6.55m

8 Darby Thomas SO Nebraska 6.54m

9 Taishia Pryce SR KS State 6.54m

10 Shayla Howell JR Wyoming 6.52m

11 Charisma Taylor JR Tennessee 6.45m

12 Ingeborg Gruenwald SO UTSA 6.42m

13 Tyra Gittens JR Texas 6.42m

14 Jasmine Akins FR Kennesaw State 6.37m

15 Titiana Marsh JR Georgia 6.35m

16 Leone Farquharson SR Cornell 6.35m

Event 30 Women Triple Jump

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Jasmine Moore SO Florida 14.55m

2 Natricia Hooper SR Florida 14.10m

3 Ackelia Smith FR Texas 13.94m

4 Charisma Taylor JR Tennessee 13.90m

5 Ruta Lasmane SO TX Tech 13.85m

6 Ruth Usoro SR TX Tech 13.66m

7 Victoria Gorlova SO Virginia Tech 13.63m

8 Arianna Fisher JR Missouri 13.59m

9 Deborah Acquah SR Texas A&M 13.58m

10 Titiana Marsh JR Georgia 13.56m

11 Mikeisha Welcome JR Oklahoma 13.56m

12 Esther Isa JR Mid. Tenn. State 13.48m

13 Darja Sopova FR Texas 13.47m

14 Onaara Obamuwagun SO TX Tech 13.41m

15 Morayo Bhadmos SR Samford 13.39m

16 Grace Anigbata JR TCU 13.36m

Event 31 Women Shot Put

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Adelaide Aquilla SR Ohio State 19.09m

2 Jorinde Van Klinken JR AZ State 18.88m

3 Axelina Johansson FR Nebraska 18.23m

4 Josie Schaefer JR Wisconsin 18.14m

5 Latavia Maines SR Tennessee 18.00m

6 Divine Oladipo SR Vanderbilt 17.92m

7 Jalani Davis JR Ole Miss 17.69m

8 A’Veun Moore-Jones SR So. Illinois 17.58m

9 Payden Montana SR Oklahoma 17.52m

10 Ana da Silva JR Georgia 17.52m

11 KeAyla Dove FR Sam Houston 17.34m

12 Samantha Noennig SR Arizona 17.27m

13 Zaresha Neal JR Bowling Green 17.19m

14 Mallory Kauffman JR Penn State 17.19m

15 Hannah Hall JR Miami (Fla.) 17.15m

16 Nu’uausala Tuilefano JR Houston 17.10m

Event 32 Women Weight Throw

Name Year School Seed Mark

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Shey Taiwo SR Ole Miss 25.19m

2 DeeNia McMiller SR Memphis 24.08m

3 Jasmine Mitchell JR Ole Miss 23.62m

4 Madi Malone JR Auburn 23.32m

5 Shauniece O’Neal SR So. Illinois 23.11m

6 Rebecca Mammel JR Virginia Tech 23.08m

7 Jalani Davis JR Ole Miss 22.96m

8 Priscilla Adejokun JR Houston 22.77m

9 Camryn Rogers SR California 22.73m

10 Rachel Tanczos SR Notre Dame 22.73m

11 Elisia Lancaster SR So. Illinois 22.51m

12 Chelsea Igberaese JR Alabama 22.46m

13 Alyssa Wilson SR TX State 22.34m

14 Sara Killinen FR Virginia Tech 22.21m

15 Jillian Shippee SR North Carolina 22.16m

16 Tara Simpson-Sullivan SO Rice 22.15m

Event 34 Women Indoor Pentathlon

Name Year School Points

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 Anna Hall SO Florida 4618

2 Kristine Blazevica FR Texas 4402

3 Jadin O’Brien FR Notre Dame 4324

4 Shayla Broughton SR Miss State 4260

5 Avery McMullen SO Colorado 4231

6 Erin Marsh SR Duke 4172

7 Isabel Wakefield SO Duke 4159

8 Beatrice Juskeviciute SR Cornell 4156

9 Sterling Lester JR Florida 4143

10 Izzy Goudros FR Harvard 4121

11 Kaitlin Smith SR Houston Baptist 4118

12 Halley Folsom SR BYU 4118

13 Jade Bontke SR UT-Arlington 4117

14 Maddie Meiner SO OK State 4115

15 Lexie Keller JR CO State 4105

16 Charity Griffith SO Ball State 4099