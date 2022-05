Complete Prefontaine Classic 2022 results on Day 2

EUGENE, Oregon —— Prefontaine Classic 2022 results from the scheduled events on Saturday’s (28) second day at Hayward Field, with global champions Elaine Thompson-Herah, Jasmine Camacho-Quinn, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Faith Kipyegon, and Ryan Crouser among the winners.

Five-time Olympic champion Thompson-Herah of Jamaica was again in top form after she put away another strong women’s 100m field —defending her Prefontaine Classic title with a 10.79 seconds (+0.7 m/s) performance.

American Sha’Carri Richardson showed that she’s definitely on her way back to recovering her best form after clocking 10.92 seconds to take second place with Jamaica’s Olympic bronze medalist Shericka Jackson also running 10.92 secs for third.

Fellow Jamaican Fraser-Pryce ran away with the women’s 200m —clocking a time of 22.41 seconds (+0.8 m/s). Read more: Video: Fraser-Pryce runs 10.67 at the 2022 Kip Keino Classic!

Elsewhere, the men’s 100m went to American Trayvon Bromell (9.93) who defeated the Olympic silver medalist Fred Kerley (9.98) and the world champion Christian Coleman (10.04), while Michael Norman was outstanding in the men’s 400m, clocking 43.60 secs to take the win.

Jasmine Camacho-Quinn of Puerto Rico, the Olympic 100m hurdles champion, took that event with a time of 12.45 seconds (-0.7 m/s), while Faith Kipyegon of Kenya produced a meeting record and world-leading time of 3:52.59 when powering away with the women’s 1500m title.

Ryan Crouser won the battle of the strong men after heaving a world-leading 23.02m to defeat arch-rivals Joe Kovacs (USA, 22.49m) and Tom Walsh of New Zealand (21.96m).

Prefontaine Classic 2022 results

Men’s 100m

Final, Wind: -0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Trayvon BROMELL USA 9.93

2 Fred KERLEY USA 9.98

3 Christian COLEMAN USA 10.04

4 Noah LYLES USA 10.05

5 Letsile TEBOGO BOT 10.12

6 Erriyon KNIGHTON USA 10.14

7 Kyree KING USA 10.16

8 Kenneth BEDNAREK USA 10.18

9 Andre DE GRASSE CAN 10.21

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Michael NORMAN USA 43.60

2 Kirani JAMES GRN 44.02

3 Matthew HUDSON-SMITH GBR 44.35

4 Vernon NORWOOD USA 44.66

5 Jereem RICHARDS TTO 44.79

6 Michael CHERRY USA 45.04

7 Isaac MAKWALA BOT 45.35

8 Bryce DEADMON USA 45.35

9 Kahmari MONTGOMERY USA 46.04

Men’s Mile

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jakob INGEBRIGTSEN NOR 3:49.76

2 Oliver HOARE AUS 3:50.65

3 Timothy CHERUIYOT KEN 3:50.77

4 Abel KIPSANG KEN 3:50.87

5 Cole HOCKER USA 3:50.97

6 Cooper TEARE USA 3:51.70

7 Jake HEYWARD GBR 3:51.99

8 William PAULSON CAN 3:52.42

9 Charles PHILIBERT-THIBOUTOT CAN 3:53.82

10 Ignacio FONTES ESP 3:54.38

11 Filip INGEBRIGTSEN NOR 3:55.26

12 Vincent Kibet KETER KEN 3:55.41

13 Colin SAHLMAN USA 3:56.24

14 Clayton MURPHY USA 3:57.16

Men’s 5000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Berihu AREGAWI ETH 12:50.05

2 Samuel TEFERA ETH 13:06.86

3 Selemon BAREGA ETH 13:07.30

4 Mohammed AHMED CAN 13:07.85

5 Getnet WALE ETH 13:11.68

6 Matthew RAMSDEN AUS 13:17.11

7 Brett ROBINSON AUS 13:21.59

8 Sam PARSONS GER 13:21.85

9 George BEAMISH NZL 13:29.88

10 Richard YATOR KEN 13:31.88

11 Luis GRIJALVA GUA 13:36.93

Bethwell BIRGEN KEN DNF

Paul CHELIMO USA DNF

Craig NOWAK USA DNF

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alison DOS SANTOS BRA 47.23

2 Khallifah ROSSER USA 48.1

3 Quincy HALL USA 48.1

4 Carl BENGTSTRÖM SWE 48.52

5 Rasmus MÄGI EST 48.66

6 CJ ALLEN USA 48.76

7 Jaheel HYDE JAM 50.38

8 Kemar MOWATT JAM 50.81

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ryan CROUSER USA 23.02

2 Joe KOVACS USA 22.49

3 Tomas WALSH NZL 21.96

4 Darrell HILL USA 21.84

5 Zane WEIR ITA 20.92

6 Nick PONZIO ITA 20.87

Women’s 100m

Final, Wind: +0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elaine THOMPSON-HERAH JAM 10.79

2 Sha’Carri RICHARDSON USA 10.92

3 Shericka JACKSON JAM 10.92

4 Dina ASHER-SMITH GBR 10.98

5 Twanisha TERRY USA 10.98

6 Marie-Josée TA LOU CIV 11.07

7 Mujinga KAMBUNDJI SUI 11.11

8 Teahna DANIELS USA 11.13

9 Briana WILLIAMS JAM 11.2

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Keely HODGKINSON GBR 1:57.72

2 Ajee WILSON USA 1:58.06

3 Raevyn ROGERS USA 1:58.44

4 Natoya GOULE JAM 1:59.39

5 Sage HURTA USA 1:59.59

6 Halimah NAKAAYI UGA 1:59.94

7 Allie WILSON USA 2:00.15

8 Jemma REEKIE GBR 2:00.53

9 Michaela MEYER USA 2:01.31

Kendra CHAMBERS USA DNF

Women’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Faith KIPYEGON KEN 3:52.59

2 Gudaf TSEGAY ETH 3:54.21

3 Gabriela DEBUES-STAFFORD CAN 3:58.62

4 Sinclaire JOHNSON USA 3:58.85

5 Jessica HULL AUS 3:59.31

6 Elle ST. PIERRE USA 3:59.68

7 Freweyni HAILU ETH 3:59.97

8 Winnie NANYONDO UGA 4:00.25

9 Cory Ann MCGEE USA 4:00.34

10 Gaia SABBATINI ITA 4:01.93

11 Laura MUIR GBR 4:04.45

12 Aurore FLEURY FRA 4:05.80

13 Josette NORRIS USA 4:06.13

14 Tigist KETEMA ETH 4:06.59

15 Nozomi TANAKA JPN 4:07.43

Shannon OSIKA USA DNF

Angel PICCIRILLO USA DNF

Women’s 3000m Steeplechase

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Norah JERUTO KAZ 8:57.97

2 Winfred Mutile YAVI BRN 8:58.71

3 Mekides ABEBE ETH 9:03.26

4 Peruth CHEMUTAI UGA 9:05.54

5 Workua GETACHEW ETH 9:07.81

6 Celliphine Chepteek CHESPOL KEN 9:10.17

7 Jackline CHEPKOECH KEN 9:15.97

8 Emma COBURN USA 9:18.19

9 Courtney FRERICHS USA 9:20.96

10 Katie RAINSBERGER USA 9:32.13

Rosefline CHEPNGETICH KEN DNF

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Khaddi SAGNIA SWE 6.95 1.0 m/s

2 Ese BRUME NGR 6.82 1.9

3 Tara DAVIS USA 6.73 1.7

4 Quanesha BURKS USA 6.7 2.3

5 Ivana VULETA SRB 6.4 -0.1

6 Rhesa FOSTER USA 6.16 0.5

Lorraine UGEN GBR NM NWI

Quanesha BURKS USA 6.66 0.3

Promotional Events – A

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samuel TANNER NZL 3:34.37

2 Neil GOURLEY GBR 3:34.85

3 Vincent CIATTEI USA 3:35.07

4 Samuel PRAKEL USA 3:36.43

5 Hobbs KESSLER USA 3:36.63

6 Luke MCCANN IRL 3:36.93

7 Colby ALEXANDER USA 3:37.15

8 Charlie HUNTER AUS 3:37.33

9 Marc SCOTT GBR 3:37.68

10 James WEST GBR 3:38.44

11 Christian NOBLE USA 3:38.95

12 Thomas RATCLIFFE USA 3:40.43

13 Jonas RAESS SUI 3:42.56

14 Caleb LAKEMAN USA 3:55.20

Robby ANDREWS USA DNF

Promotional Events – A

Women’s 200m

Final, Wind: +0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shelly-Ann FRASER-PRYCE JAM 22.41

2 Brittany BROWN USA 22.74

3 Anthonique STRACHAN BAH 22.76

4 Jenna PRANDINI USA 22.77

5 Tamara CLARK USA 22.77

6 Cambrea STURGIS USA 22.85

7 Mujinga KAMBUNDJI SUI 22.88

8 Dezerea BRYANT USA 22.91

9 Shawnti JACKSON USA 23.28

Promotional Events – A

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: -0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jasmine CAMACHO-QUINN PUR 12.45

2 Tobi AMUSAN NGR 12.58

3 Tonea MARSHALL USA 12.66

4 Cindy SEMBER GBR 12.69

5 Danielle WILLIAMS JAM 12.71

6 Gabriele CUNNINGHAM USA 12.75

7 Nia ALI USA 12.77

8 Kendra HARRISON USA 12.78

9 Anna COCKRELL USA 12.84