Paavo Nurmi Games 2022 results; Max Burgin runs world-leading 800m time

The Paavo Nurmi Games 2022 results from the 2022 World Athletics Continental Tour Gold series meeting that took place at Paavo Nurmi Stadium in Turku, Finland, on Tuesday (14).

A number of the world’s top athletes continued their preparations for the World Athletics Championships later this summer by making an appearance at the meeting, which saw the return of Olympic champion Neeraj Chopra in the men’s Javelin after 10 month away from competitive action and a world leading time from Max Burgin in the men’s 800m.

The men’s Javelin throw contest was expected to be one of the highlighted events at the Paavo Nurmi Games 2022 meeting and it lived up to billings as Oliver Helander threw a big time PB of 89.83m to take the win over the Tokyo Olympic champion Neeraj Chopra (89.30m) who set a new India national record record and reigning world champion and current world leader Anderson Peters (86.60m).

In the men’s 800m, 20-year-old Burgin clocked a personal best of 1.43.52 to set a new world leading time ahead of the Great Britain Championships.

The Paavo Nurmi Games 2022 Results

Men’s 100m

Final, Wind: -0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Raymond EKEVWO NGR 10.23

2 Joris VAN GOOL NED 10.38

3 Samuel PUROLA FIN 10.43

4 Samuli SAMUELSSON FIN 10.45

5 Viktor THOR SWE 10.53

6 Santeri ÖRN FIN 10.57

7 Eino VUORI FIN 10.67

8 Niko KANGASOJA FIN 10.87

Heat 1, Wind: +0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Raymond EKEVWO NGR 10.31

2 Joris VAN GOOL NED 10.34

3 Samuli SAMUELSSON FIN 10.5

4 Santeri ÖRN FIN 10.52

5 Niko KANGASOJA FIN 10.82

Heat 2, Wind: -1.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samuel PUROLA FIN 10.54

2 Viktor THOR SWE 10.69

3 Eino VUORI FIN 10.76

4 Jasper LEPPÄKANGAS FIN 11.23

Ojie EDOBURUN GBR DNF

Markus FUCHS AUT DQ

Men’s 800m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Max BURGIN GBR 1:43.52

2 Tony VAN DIEPEN NED 1:44.24

3 Gabriel TUAL FRA 1:44.30

4 Collins KIPRUTO KEN 1:44.69

5 Andreas KRAMER SWE 1:44.75

6 Jamie WEBB GBR 1:45.32

7 Cornelius TUWEI KEN 1:45.76

8 Joonas RINNE FIN 1:46.46

9 Ville LAMPINEN FIN 1:47.04

Patryk SIERADZKI POL DNF

Daniel ROWDEN GBR DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Santtu HEIKKINEN FIN 1:50.60

2 Elias TUOMINEN FIN 1:50.96

3 Benjamin LEE FIN 1:51.19

4 Alex RAUHALA FIN 1:51.63

5 Aleksi KIVELÄ FIN 1:51.63

6 Niko VILJOLA FIN 1:52.08

7 Markus TEIJULA FIN 1:52.38

8 Daniel LUNDMARK FIN 1:52.51

9 Joni VIRKKALA FIN 1:52.62

10 Väinö VENETJOKI FIN 1:53.34

11 Antton LAUNTO FIN 1:54.52

Men’s 110m Hurdles

Final, Wind: 0.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Aaron MALLETT USA 13.22

2 Damian CZYKIER POL 13.32

3 David KING GBR 13.46

4 Eduardo RODRIGUES BRA 13.47

5 Michael OBASUYI BEL 13.56

6 Elmo LAKKA FIN 13.58

7 Andrew POZZI GBR 13.68

8 Paolo DAL MOLIN ITA 13.7

Heat 1, Wind: -0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Damian CZYKIER POL 13.48

2 Eduardo RODRIGUES BRA 13.57

3 David KING GBR 13.59

4 Michael OBASUYI BEL 13.66

5 Ilari MANNINEN FIN 13.82

6 Pyry SANTAHUHTA FIN 14.8

Arttu SAARI FIN DQ

Heat 2, Wind: +0.5

PLACE NAME NAT. MARK

1 Aaron MALLETT USA 13.31

2 Elmo LAKKA FIN 13.64

3 Andrew POZZI GBR 13.68

4 Paolo DAL MOLIN ITA 13.7

5 Santeri KUUSINIEMI FIN 13.81

6 Joni JÄRVINEN FIN 14.79

Men’s 400m Hurdles

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rasmus MÄGI EST 47.82

2 Wilfried HAPPIO FRA 49.12

3 Mario LAMBRUGHI ITA 49.21

4 Eric CRAY PHI 49.5

5 Chris MCALISTER GBR 49.95

6 Vít MÜLLER CZE 50.39

7 Tuomas LEHTONEN FIN 51.19

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jaakko LINNUS FIN 53.2

2 Markus HURRI FIN 54.77

3 Tomi LAAKSO FIN 55.72

4 Rasmus WRIGHT FIN 58.11

Pekka SINKKONEN FIN DNF

Men’s 3000m Steeplechase

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Abrham SIME ETH 8:14.87

2 Frederik RUPPERT GER 8:15.58

3 Topi RAITANEN FIN 8:19.34

4 Vidar JOHANSSON SWE 8:19.57

5 Ben BUCKINGHAM AUS 8:19.79

6 Jacob BOUTERA NOR 8:21.69

7 Wilberforce Chemiat KONES KEN 8:23.73

8 Tim VAN DE VELDE BEL 8:24.56

9 Phil NORMAN GBR 8:26.28

10 Fredrik SANDVIK NOR 8:29.03

11 Hannu GRANBERG FIN 9:00.49

Simon SUNDSTRÖM SWE DNF

Lawrence Kemboi KIPSANG KEN DNF

Men’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Almir DOS SANTOS BRA 16.9 0.1

2 Tobia BOCCHI ITA 16.68 0.2

3 Yaoqing FANG CHN 16.58 -0.3

4 Max HEß GER 16.42 0.6

5 Tiago PEREIRA POR 16.3 1.3

6 Christian TAYLOR USA 16.04 0.4

7 Aaro DAVIDILA FIN 15.42 -0.2

8 Topias KOUKKULA FIN 15.34 -0.2

9 Gabriel WALLMARK SWE 15 -1.1

Men’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daniel STÅHL SWE 70.62

2 Andrius GUDŽIUS LTU 68.09

3 Kristjan ČEH SLO 67.76

4 Lukas WEIßHAIDINGER AUT 67.16

5 Simon PETTERSSON SWE 65.14

6 Alin Alexandru FIRFIRICA ROU 61.8

7 Guðni Valur GUÐNASON ISL 59.76

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Oliver HELANDER FIN 89.83

2 Neeraj CHOPRA IND 89.3

3 Anderson PETERS GRN 86.6

4 Keshorn WALCOTT TTO 84.02

5 Julian WEBER GER 84.02

6 Jakub VADLEJCH CZE 83.91

7 Lassi ETELÄTALO FIN 82.63

8 Toni KUUSELA FIN 80.35

9 Toni KERÄNEN FIN 78.7

10 Andreas HOFMANN GER 76.19

Women’s 100m

Final, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daryll NEITA GBR 11.1

2 Imani LANSIQUOT GBR 11.36

3 Patrizia VAN DER WEKEN LUX 11.51

4 Yasmin KWADWO GER 11.63

5 Viktória FORSTER SVK 11.64

6 Magdalena LINDNER AUT 11.64

7 Anniina KORTETMAA FIN 11.66

8 Johanna KYLMÄNEN FIN 11.92

Heat 1, Wind: -0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daryll NEITA GBR 11.09

2 Magdalena LINDNER AUT 11.68

3 Yasmin KWADWO GER 11.68

4 Viktória FORSTER SVK 11.71

5 Milja THURESON FIN 11.85

6 Viktoriya RATNIKOVA UKR 11.85

7 Nathalie WESTMAN FIN 12.05

8 Emma TAINIO FIN 12.29

Heat 2, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Imani LANSIQUOT GBR 11.44

2 Patrizia VAN DER WEKEN LUX 11.46

3 Anniina KORTETMAA FIN 11.63

4 Johanna KYLMÄNEN FIN 11.77

5 Anna PURSIAINEN FIN 11.82

6 Pirkitta MARJANEN FIN 12.13

7 Merituuli JÄÄSKELÄINEN FIN 12.14

Women’s 800m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elena BELLÒ ITA 1:59.84

2 Ellie BAKER GBR 2:00.66

3 Katharina TROST GER 2:00.80

4 Noélie YARIGO BEN 2:01.07

5 Eveliina MÄÄTTÄNEN FIN 2:01.52

6 Lore HOFFMANN SUI 2:01.84

7 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU 2:02.31

8 Isabelle BOFFEY GBR 2:03.30

9 Viola WESTLING FIN 2:03.82

Aneta LEMIESZ POL DNF

Angelika SARNA POL DQ

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Helmi VUORIMAA FIN 2:07.20

2 Heini IKONEN FIN 2:08.56

3 Erika UTRIAINEN FIN 2:11.21

4 Marika AARNIO FIN 2:11.72

5 Jemina FORSS FIN 2:11.77

6 Roosa LAHTINEN FIN 2:12.44

7 Moona LATVALA FIN 2:12.54

8 Kiia KEINONEN FIN 2:12.59

9 Veera PERÄLÄ FIN 2:13.47

10 Ilona PULKKINEN FIN 2:14.15

11 Rauha BUCHWALD FIN 2:17.66

Sanna ERKINHEIMO FIN DNF

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: +0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tobi AMUSAN NGR 12.57

2 Britany ANDERSON JAM 12.59

3 Nadine VISSER NED 12.72

4 Liz CLAY AUS 12.85

5 Reetta HURSKE FIN 13.01

6 Luminosa BOGLIOLO ITA 13.04

7 Luca KOZÁK HUN 13.05

8 Zoë SEDNEY NED 13.07

Heat 1, Wind: -0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Britany ANDERSON JAM 12.67

2 Nadine VISSER NED 12.84

3 Zoë SEDNEY NED 13.04

4 Luca KOZÁK HUN 13.32

5 Annimari KORTE FIN 13.48

6 Saara KESKITALO FIN 13.62

7 Sonja STÅNG FIN 13.86

Heat 2, Wind: -0.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tobi AMUSAN NGR 12.76

2 Liz CLAY AUS 12.96

3 Reetta HURSKE FIN 13.11

4 Luminosa BOGLIOLO ITA 13.14

5 Anna PLOTITSYNA UKR 13.4

6 Jessica KÄHÄRÄ FIN 13.65

Anni SIIRTOLA FIN DQ

Women’s 400m Hurdles

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ayomide Temilade FOLORUNSO ITA 54.73

2 Viivi LEHIKOINEN FIN 55.13

3 Daniela LEDECKÁ SVK 56.43

4 Sarah CARLI AUS 56.69

5 Carolina KRAFZIK GER 57.05

6 Kristiina HALONEN FIN 57.08

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mila HEIKKONEN FIN 58.65

2 Essi NISKALA FIN 58.86

3 Martta RAUTALA FIN 59.5

4 Frida HÄMÄLÄINEN FIN 59.92

5 Mathilda KVIST FIN 1:00.92

6 Heidi SALMINEN FIN 1:01.25

7 Elin MICKOS FIN 1:03.10

Women’s High Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Nicola OLYSLAGERS AUS 1.96

2 Elena VALLORTIGARA ITA 1.94

3 Yuliya LEVCHENKO UKR 1.94

4 Ella JUNNILA FIN 1.92

5 Iryna GERASHCHENKO UKR 1.92

6 Maja NILSSON SWE 1.92

7 Sini LÄLLÄ FIN 1.86

8 Morgan LAKE GBR 1.86

9 Emily BORTHWICK GBR 1.82

10 Heta TUURI FIN 1.82

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Nina KENNEDY AUS 4.65

2 Wilma MURTO FIN 4.5

3 Michaela MEIJER SWE 4.4

4 Margot CHEVRIER FRA 4.4

5 Maryna KYLYPKO UKR 4.3

6 Caroline Bonde HOLM DEN 4.3

7 Elisa MOLINAROLO ITA 4.2

7 Saga ANDERSSON FIN 4.2

9 Yana HLADIYCHUK UKR 4.2

Women’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Shanieka RICKETTS JAM 14.35 0.1

2 Neja FILIPIČ SLO 14.26 -0.2

3 Tori FRANKLIN USA 14.05 0.1

4 Senni SALMINEN FIN 13.98 -0.3

5 Kristiina MÄKELÄ FIN 13.93 -0.2

6 Neele ECKHARDT-NOACK GER 13.9 1.3

7 Naomi METZGER GBR 13.84 0.1

8 Dariya DERKACH ITA 13.72 -0.7

9 Thea LAFOND DMA 13.61 -0.1

10 Ottavia CESTONARO ITA 13.5 -0.4