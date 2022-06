World silver medalist Shanieka Ricketts bounded out to a season-best mark of 14.52m to win the women’s triple jump at the 2022 Kuortane Games – World Athletics Continental Tour Silver level meeting in Finland on Saturday.

Ricketts, who entered the weekend with a season-best of 14.43m, opened the competition with a jump of 13.52m before improving that effort with second and third round measures of 14.00m and 14.36m.

The Jamaican then hopped out to a pair of marks over 14m before landing at her winning standard in the sixth and final round of the competition. Read more: UPDATED: Paris Diamond League 2022 results on June 18

Finland’s Senni Salminen, who led the contest up until the third completion of the third round, eventually finished second with a season-best of 14.32m, while Olympic finalist Thea LaFond from Dominica ended third with a 14.19m effort in the final round.

Ricketts, who just missed winning a medal at the Tokyo Olympics last summer, will now turn her attention to the Jamaica National Championships next week. She will then seek to add to the silver medal she won in Doha in 2019.

2022 Kuortane Games Results on Saturday, June 18

Men’s 100m

Final, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Clarence MUNYAI RSA 10.09

2 Gift LEOTLELA RSA 10.15

3 Frederik SCHOU-NIELSEN DEN 10.28

4 Eino VUORI FIN 10.44

5 Oskari LEHTONEN FIN 10.45

6 Valtteri LOUKO FIN 10.52

7 Niko KANGASOJA FIN 10.57

Simon HANSEN DEN DNS

Heat 1, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Simon HANSEN DEN 10.13

2 Clarence MUNYAI RSA 10.21

3 Eino VUORI FIN 10.48

4 Valtteri LOUKO FIN 10.53

5 Arttu PELTOLA FIN 10.64

6 Alexander BJÖRKGREN FIN 10.77

7 Aleksi LEHTO FIN 10.78

Heat 2, Wind: +1.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Gift LEOTLELA RSA 10.16

2 Frederik SCHOU-NIELSEN DEN 10.3

3 Oskari LEHTONEN FIN 10.47

4 Niko KANGASOJA FIN 10.61

5 Niilo MUSTALAHTI FIN 10.69

6 William THOR SWE 10.72

7 Topi HUTTUNEN FIN 10.72

8 Aleksi KUUSINEN FIN 11.07

Men’s 1500m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samuel PIHLSTRÖM SWE 3:38.46

2 Ferdinand Kvan EDMAN NOR 3:38.58

3 Andrzej KOWALCZYK POL 3:38.93

4 Joonas RINNE FIN 3:41.80

5 Topi RAITANEN FIN 3:43.84

6 Santtu HEIKKINEN FIN 3:44.07

7 Mika KOTIRANTA FIN 3:46.55

8 Aleksi KIVELÄ FIN 3:47.92

9 Samuli HUSSA FIN 3:48.44

10 Ossi KEKKI FIN 3:48.94

11 Konsta HÄMÄLÄINEN FIN 3:57.01

Adam CZERWIŃSKI POL DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mustafe MUUSE FIN 3:50.81

2 Panu JANTUNEN FIN 3:51.01

3 Samu MIKKONEN FIN 3:53.38

4 Tuure HAAPANEN FIN 3:53.74

5 Alex RAUHALA FIN 3:54.84

6 Martti SIIKALUOMA FIN 3:55.05

7 Samuel AUVINEN FIN 3:55.76

8 Antton LAUNTO FIN 3:56.09

9 Joni VIRKKALA FIN 3:57.80

10 Matias MONONEN FIN 3:58.37

11 Robin KRONQVIST FIN 3:58.91

12 Niko PUTKINEN FIN 3:59.99

13 Sisu MOILANEN FIN 4:00.23

14 Luukas KONTRO FIN 4:01.85

15 Oskari KANGASNIEMI FIN 4:04.05

16 Eemeli HIRVONEN FIN 4:06.69

Julius MÄKINEN FIN DNF

Jussi RAITTINEN FIN DNF

Daniel LUNDMARK FIN DNF

Mikko HIRVONEN FIN DNF

Men’s 110m Hurdles

Final, Wind: +0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shuhei ISHIKAWA JPN 13.58

2 Elmo LAKKA FIN 13.67

3 Jakub SZYMAŃSKI POL 13.68

4 Santeri KUUSINIEMI FIN 13.83

5 Ilari MANNINEN FIN 13.91

6 Joel BENGTSSON SWE 13.96

7 Arttu SAARI FIN 14.85

Men’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Mikko PAAVOLA FIN 5.70m

2 Hussein Assem AL HIZAM KSA 5.60

3 Urho KUJANPÄÄ FIN 5.50

4 Tommi HOLTTINEN FIN 5.50

5 Oleksandr ONUFRIYEV UKR 5.35

6 Koen VAN DER WIJST NED 5.35

7 Juho ALASAARI FIN 5.20

8 Albin LUNDBERG FIN 5.00

9 Joonatan KEMPPAINEN FIN 4.80

Johan-Antti KIVILAHTI FIN NM

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Henry FRAYNE AUS 7.79 0.7

2 Henrik FLÅTNES NOR 7.67 0.9

3 Kristian PULLI FIN 7.53 0.5

4 Samory FRAGA BRA 7.43 1.3

5 Hans-Christian HAUSENBERG EST 7.41 0.4

6 Sebastian Ree PEDERSEN DEN 7.31 2.4

7 Kasperi VEHMAA FIN 7.08 1

8 Kalle SALMINEN FIN 7.08 -0.8

Sebastian Ree PEDERSEN DEN 7.25 1.1

Men’s Discus Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daniel STÅHL SWE 66.26

2 Simon PETTERSSON SWE 62.92

3 Marek BÁRTA CZE 62.36

4 Oskar STACHNIK POL 61.71

5 Frantz KRUGER FIN 54.38

6 Rami KANKAANPÄÄ FIN 52.26

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Neeraj CHOPRA IND 86.69

2 Keshorn WALCOTT TTO 86.64

3 Anderson PETERS GRN 84.75

4 Toni KERÄNEN FIN 82.1

5 Roderick Genki DEAN JPN 82.03

6 Artur FELFNER UKR 80.2

7 Kim AMB SWE 72.68

8 Sandeep CHAUDHARY IND 60.35

Women’s 200m

Final 1, Wind: +2.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Julia HENRIKSSON SWE 23.51

2 Anniina KORTETMAA FIN 23.53

3 Milja THURESON FIN 23.71

4 Jessica-Bianca WESSOLLY GER 23.74

5 Mette BAAS FIN 23.94

6 Jenna KOKKONEN FIN 24.43

7 Maria RÄSÄNEN FIN 25.72

Final 2, Wind: +0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Pirkitta MARJANEN FIN 24.53

2 Petra HÄGGQVIST FIN 24.95

3 Milla PIRKKALAINEN FIN 24.97

4 Helmi KORTETMAA FIN 25.18

5 Anna HJULFORS FIN 25.36

6 Maija JUSSILA FIN 25.53

7 Amelie KOIVULUOMA FIN 25.64

Women’s 800m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Noélie YARIGO BEN 2:03.47

2 Eveliina MÄÄTTÄNEN FIN 2:03.86

3 Wilma NIELSEN SWE 2:04.09

4 Amanda Marie FRØYNES NOR 2:04.35

5 Gabriela GAJANOVÁ SVK 2:04.36

6 Viola WESTLING FIN 2:04.71

7 Marissa DAMINK NED 2:04.77

8 Helmi VUORIMAA FIN 2:07.28

9 Ronja KOSKELA FIN 2:07.61

10 Heini IKONEN FIN 2:07.94

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Veera MATTILA FIN 2:07.93

2 Emilia JOUSIMAA FIN 2:09.03

3 Marika AARNIO FIN 2:10.14

4 Siiri RAINIO FIN 2:11.05

5 Erika UTRIAINEN FIN 2:11.24

6 Veera MENSONEN FIN 2:11.27

7 Kiia KEINONEN FIN 2:11.70

8 Roosa LAHTINEN FIN 2:13.75

9 Jemina FORSS FIN 2:15.01

Sini-Sofia RAJANIEMI FIN DNF

Final 3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Minea LINDÉN FIN 2:12.84

2 Ilona PULKKINEN FIN 2:13.00

3 Nora KYTÄJÄ FIN 2:13.62

4 Iiris KOSKI FIN 2:16.55

5 Pihla HOKKANEN FIN 2:17.41

Women’s 3000m

Final 1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sara BENFARES GER 8:58.48

2 Camilla RICHARDSSON FIN 9:00.04

3 Ilona MONONEN FIN 9:02.00

4 Purity Kajuju GITONGA KEN 9:15.53

5 Selma BENFARES GER 9:17.03

6 Lotta-Maria MAINE FIN 9:34.09

7 Johanna PEIPONEN FIN 9:36.47

8 Aino NIEMI FIN 9:43.61

9 Nelli VISKARI FIN 9:55.83

10 Salla LAUKKANEN FIN 9:58.09

11 Katri NIEMISTÖ FIN 10:00.20

12 Lotta TARVAINEN FIN 10:06.82

13 Anne RAJANIEMI FIN 10:07.74

14 Alisa VIRTANEN FIN 10:23.24

Caroline Makandi GITONGA KEN DNF

Final 2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Lotta SUNDQVIST FIN 10:11.32

2 Jenni JUDIN FIN 10:13.80

3 Emma RANTA FIN 10:27.07

4 Eveliina KUJALA FIN 10:32.29

5 Pinja LAASANEN FIN 10:43.26

6 Anni NIKU FIN 10:45.00

7 Melissa KYKYRI FIN 10:50.10

8 Laura HEIKKILÄ FIN 10:51.60

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: +1.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Klaudia SICIARZ POL 12.86

2 Reetta HURSKE FIN 12.96

3 Viktória FORSTER SVK 13.12

4 Helena JIRANOVÁ CZE 13.36

5 Selina VON JACKOWSKI SUI 13.38

6 Sonja STÅNG FIN 13.59

7 Charlize EILERD RSA 14

Saara KESKITALO FIN DNF

Heat 1, Wind: +0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Reetta HURSKE FIN 12.99

2 Saara KESKITALO FIN 13.62

3 Selina VON JACKOWSKI SUI 13.68

4 Viktória FORSTER SVK 13.72

4 Charlize EILERD RSA 13.72

6 Vilma MÄKI FIN 13.75

7 Noora JUSLIN FIN 14.15

Heat 2, Wind: +1.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Klaudia SICIARZ POL 13.09

2 Helena JIRANOVÁ CZE 13.35

3 Sonja STÅNG FIN 13.61

4 Niina KARTTUNEN FIN 14.31

5 Janika PULKKINEN FIN 14.33

6 Mari HEINONEN FIN 14.44

Women’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Viivi LEHIKOINEN FIN 55.33

2 Zenéy VAN DER WALT RSA 56.41

3 Sarah CARLI AUS 56.7

4 Kristiina HALONEN FIN 57.17

5 Annemarie NISSEN DEN 58.19

6 Daniela LEDECKÁ SVK 58.53

7 Martta RAUTALA FIN 59.94

8 Mathilda KVIST FIN 1:01.28

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wilma MURTO FIN 4.6

2 Elisa MOLINAROLO ITA 4.4

3 Maryna KYLYPKO UKR 4.4

4 Saga ANDERSSON FIN 4.3

5 Sophie COOK GBR 4.3

6 Michaela MEIJER SWE 4.2

7 Silja ANDERSSON FIN 4.1

8 Maria KYTÖLÄ FIN 4

Women’s Triple Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Shanieka RICKETTS JAM 14.52 1.2

2 Senni SALMINEN FIN 14.32 1.1

3 Thea LAFOND DMA 14.19 0.3

4 Naomi METZGER GBR 14.14 1.2

5 Neja FILIPIČ SLO 13.61 2.5

6 Diana ZAGAINOVA LTU 13.56 0.7

7 Elina KOSTIAINEN FIN 13.3 0.7

8 Rebecka ABRAHAMSSON SWE 13.04 0.7

9 Janita LEPPÄRANTA FIN 12.58 -0.1

Neja FILIPIČ SLO 13.39 0.1

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Elizabeth GLEADLE CAN 63.33

2 Annika Marie FUCHS GER 55.55

3 Kathryn MITCHELL AUS 55.11

4 Sanne ERKKOLA FIN 54.34

5 Jo-Ane VAN DYK RSA 53.33

6 Anni-Linnea ALANEN FIN 52.89

7 Saara LIPSANEN FIN 52.51

8 Jenni KANGAS FIN 50.99

9 Nikol TABAČKOVÁ CZE 50.67

10 Carolina VISCA ITA 48.18

11 Yuka SATO JPN 47.09