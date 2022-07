ATLANTA — The following are the complete and updated Stars and Stripes Classic 2022 results from the American Track League meeting – a World Athletics Continental Tour Bronze level series event – on Saturday (2).

As reported over the weekend, South Africa’s world record holder Wayde van Niekerk clocked an encouraging 44.58 seconds to win the men’s 400m and set a meeting record in his first full race of the 2022 season. Read more: Wayde van Niekerk runs 44.58 in 400m opener in Atlanta

Van Niekerk had featured in a 200m race earlier this season in Italy, but dropped out of the event around 50 meters because of injuries so track and field fans around the world were happy to see the Rio 2016 Olympic champion and two-time world champion back in good form.

The 29-year-old spoke after the race and he said he is now looking forward to running at the upcoming World Athletics Championships 2022 in Oregon, where he hopes to use the early rounds to run himself into better race shape.

Tom Walsh of New Zealand won the men’s Shot Put with 21.69m and USA’s Tia Jones beat a strong field to win the women’s 100m hurdles with a time of 12.57 seconds.

Stars and Stripes Classic 2022 results

Men’s 100m

Final 1, Wind: -0.9

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kendal WILLIAMS USA 10.09

2 Zhiqiang WU CHN 10.29

3 Chris ROYSTER USA 10.31

4 Samson COLEBROOKE BAH 10.32

5 Tyson SPEARS USA 10.37

6 Rasheed DWYER JAM 10.37

7 Tony WOODS USA 10.44

Cejhae GREENE ANT DNS

Final 2, Wind: +0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Jaylen MITCHELL USA 10.30

2 Fabian HEWITT JAM 10.34

3 Joe WILLIAMS USA 10.38

4 Caleb JACKSON USA 10.39

5 Mario HESLOP JAM 10.44

6 Akeem SIRLEAF LBR 10.50

Phemelo MATLHABE RSA DNS

Raheem CHAMBERS JAM DNS

Heat 1, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kendal WILLIAMS USA 10.09

2 Cejhae GREENE ANT 10.18

3 Rasheed DWYER JAM 10.22

4 Chris ROYSTER USA 10.25

5 Tony WOODS USA 10.32

6 Mario HESLOP JAM 10.40

7 Phemelo MATLHABE RSA 10.41

Heat 2, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samson COLEBROOKE BAH 10.26

2 Zhiqiang WU CHN 10.28

3 Jaylen MITCHELL USA 10.33

4 Caleb JACKSON USA 10.34

5 Akeem SIRLEAF LBR 10.44

6 Raheem CHAMBERS JAM 10.48

7 Tyquendo TRACEY JAM 10.50

Heat 3, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tyson SPEARS USA 10.28

2 Fabian HEWITT JAM 10.42

3 Joe WILLIAMS USA 10.48

4 Kemar HYMAN CAY 10.48

5 Myles WEBB USA 10.54

6 Nazzio JOHN GRN 10.58

7 Norris SPIKE CAN 10.77

7 Jaron FLOURNOY USA 10.77

Heat 4, Wind: -0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tevin RICHARDSON USA 10.59

2 Kenroy HIGGINS USA 10.68

3 Jordan THOMAS USA 10.82

4 Cameron PARKER USA 10.85

5 Shamar RAMSEY JAM 10.85

6 Jalen LAW USA 11.06

Men’s 200m

Final 1, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Rasheed DWYER JAM 20.45

2 Akeem SIRLEAF LBR 20.57

3 Mario HESLOP JAM 20.66

4 Joe WILLIAMS USA 20.70

5 Myles WEBB USA 21.56

6 Tyquendo TRACEY JAM 21.65

Final 2, Wind: -0.5

PLACE NAME NAT. MARK

1 Nazzio JOHN GRN 21.14

2 Caleb JACKSON USA 21.31

3 Tevin RICHARDSON USA 21.49

4 Jordan THOMAS USA 21.76

5 Sebastian COOPER USA 21.78

5 Jabari MICHAEL-KHENSU VIN 21.78

Final 3, Wind: -0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Samson COLEBROOKE BAH 21.09

2 Fabian HEWITT JAM 21.12

3 Omar SIMPSON USA 21.71

4 Sulaimane BANGURA USA 22.38

5 Jalen LAW USA 22.63

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wayde VAN NIEKERK RSA 44.58

2 Rusheen MCDONALD JAM 45.43

3 Demish GAYE JAM 45.47

4 Braylon WILKERSON USA 46.89

5 Sebastian COOPER USA 47.38

6 Devin CLARK USA 47.98

7 Omar SIMPSON USA 48.07

8 Ronald SAYLES JAM 48.10

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Alex AMANKWA GHA 1:45.14

2 Jesus Tonatiu LOPEZ MEX 1:45.30

3 Rajay HAMILTON JAM 1:46.19

4 Edose IBADIN NGR 1:46.53

5 Quamel PRINCE GUY 1:46.70

6 Stephen EVANS CAN 1:47.30

Men’s 110mH

Final, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Paris WILLIAMS USA 13.53

2 Wellington ZAZA LBR 13.54

3 Lafranz CAMPBELL JAM 13.58

4 Xavier COAKLEY BAH 14.04

Eddie LOVETT ISV DNS

Wenjun XIE CHN DNS

Heat 1, Wind: +0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Wellington ZAZA LBR 13.47

2 Paris WILLIAMS USA 13.62

3 Wenjun XIE CHN 13.63

4 Eddie LOVETT ISV 14.01

5 Xavier COAKLEY BAH 14.04

Lafranz CAMPBELL JAM DNS

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tom WALSH NZL 21.69m

2 Roger STEEN USA 21.47

3 O’Dayne RICHARDS JAM 20.47

4 Nicholas SCARVELIS GRE 19.32

Women’s 100m

Final, Wind: 0.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shockoria WALLACE JAM 11.25

2 Natasha MORRISON JAM 11.33

3 Remona BURCHELL JAM 11.34

4 Lauren Rain WILLIAMS USA 11.55

4 Shyvonne ROXBOROUGH CAN 11.55

6 Kasheika CAMERON JAM 11.81

7 Hafsatu KAMARA SLE 11.82

Heat 1, Wind: +0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Manqi GE CHN 11.11

2 Natasha MORRISON JAM 11.20

3 Kasheika CAMERON JAM 11.68

4 Yuwei LIN CHN 11.71

5 Samantha GONZALEZ USA 12.13

Iantha WRIGHT TTO DNF

Heat 2, Wind: +0.1

PLACE NAME NAT. MARK

1 Remona BURCHELL JAM 11.25

2 Shockoria WALLACE JAM 11.27

3 Lauren Rain WILLIAMS USA 11.45

4 Shyvonne ROXBOROUGH CAN 11.49

5 Hafsatu KAMARA SLE 11.79

Women’s 200m

Final 1, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Felicia BROWN-EDWARDS USA 23.02

2 Lauren Rain WILLIAMS USA 23.03

3 Qunatasia PERRY USA 24.05

4 Samantha GONZALEZ USA 24.09

5 Felecia MAJORS USA 24.41

Final 2, Wind: -0.5

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shyvonne ROXBOROUGH CAN 23.82

2 Yanting CAI CHN 23.93

3 Haisha BISIOLU NGR 24.23

4 Abike Funmilola EGBENIYI NGR 24.26

5 Hafsatu KAMARA SLE 24.64

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Na’Asha ROBINSON USA 51.54

2 Tiffany JAMES JAM 51.70

3 Shakima WIMBLEY USA 52.22

4 Kimberly HYACINTHE CAN 52.77

5 Abike Funmilola EGBENIYI NGR 53.34

6 Cierra DUNSTON USA 53.42

7 Haisha BISIOLU NGR 55.04

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Shafiqua MALONEY VIN 2:01.58

2 Gemma FINCH GBR 2:02.99

3 Yolanda NGARAMBE SWE 2:03.05

4 Aziza AYOUB PUR 2:03.84

5 Rachael WALTERS USA 2:08.85

6 Ericka CHARLES USA 2:15.08

Allie WILSON USA DNF

Women’s 100mH

Final, Wind: +0.7

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tia JONES USA 12.57

2 Cindy SEMBER GBR 12.66

3 Tonea MARSHALL USA 12.74

4 Mulern JEAN HAI 12.81

5 Amber HUGHES USA 12.94

6 Ebony MORRISON LBR 13.45

7 Ashley MILLER ZIM 13.52

8 Deya ERICKSON IVB 13.76

Heat 1, Wind: -0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Cindy SEMBER GBR 12.94

2 Tonea MARSHALL USA 12.95

3 Mulern JEAN HAI 13.04

4 Amber HUGHES USA 13.08

5 Ebony MORRISON LBR 13.13

6 Ashley MILLER ZIM 13.50

7 Deya ERICKSON IVB 13.79

Tia JONES USA DNS

Women’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andrenette KNIGHT JAM 53.85

2 Tia-Adana BELLE BAR 55.75

3 Noelle MONTCALM CAN 56.67

4 Yanique HAYE-SMITH TKS 56.88

5 Chloe FAIR USA 58.57

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Chanice PORTER JAM 6.55 NWI

2 Tiffany FLYNN USA 6.48 NWI

3 Sha’keela SAUNDERS USA 6.43 NWI

4 Rhesa FOSTER USA 6.37 NWI

5 Sydney CONLEY USA 6.06 NWI

6 Imani OLIVER USA 5.77 NWI

7 Cambree HARBAUGH USA 5.68 NWI

Men’s 400mH

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Amere LATTIN USA 49.04

2 Eric CRAY PHI 49.49

3 David KENDZIERA USA 49.54

4 Marvin WILLIAMS JAM 49.60

5 Rivaldo LEACOCK BAR 50.79

6 Nathan BRUNO USA 53.15

7 Rilwan ALOWONLE NGR 1:11.12

Men’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Damarcus SIMPSON USA 7.95m NWI

2 Tristan JAMES DMA 7.81 NWI

3 Jianan WANG CHN 7.67 NWI

4 Isaac GRIMES USA 7.64 NWI

5 Gabriel MARTIN USA 6.66 NWI

Women’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Sandi MORRIS USA 4.65m

2 Kristen LELAND USA 4.65

3 Bridget WILLIAMS USA 4.65

4 Katie NAGEOTTE USA 4.55

5 Nina KENNEDY AUS 4.55

Robin BONE CAN NM