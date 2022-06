2022 FBK Games results; world leads for Duplantis, Ealey

The following are the complete 2022 FBK Games results from the World Athletics Continental Tour Gold meeting that took place in Hengelo on Monday (6). Among the highlighted performers on the day were Mondo Duplantis and Chase Ealey, who recorded world-leading marks with Femke Bol and Malaika Mihambo also picking up victories.

Despite the windy and cold conditions on the day, several of the leading athletes at the meeting were able to produce quality marks in their respective events. Read more: Results from the 2022 Rabat Wanda Diamond League; Warholm injured

In the men’s pole vault competition, Sweden Olympic champion Duplantis cleared a world-leading 6.01m to dominate the event, while World Indoor Championships silver medalist Ealey of USA heaved 19.98m in the women’s shot put to set a new personal best and improved the best mark in the world in 2022.

Another Olympic champion, Mihambo of Germany leaped 6.65m to win the women’s long jump in the last round, while Dutch star and Olympic bronze medalist Bol clocked 53.94 seconds in her first 400m hurdles appearance this season to win that event and Jamaica’s Britany Anderson ran a season-best time of 12.51 seconds to take the women’s 100m hurdles.

Elsewhere, 2018 European 5,000m silver medalist Eilish McColgan of Great Britain stunned Olympic 10,000m bronze medalist Letesenbet Gidey in the latter event after clocking a PB of 30:19.02 to dominate the Ethiopian who was second in 30:44.27. Anderson Peters of Grenada, and world leader, continued his impressive form in the Javelin this season after throwing 90.75m to secure his sixth victory in the event this season.

2022 FBK Games results on June 6

Men’s 100m

Final, Wind: -0.3

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yohan BLAKE JAM 10.11

2 Kyree KING USA 10.23

3 Emile ERASMUS RSA 10.25

4 Jeremiah AZU GBR 10.28

5 Joris VAN GOOL NED 10.38

6 Tyquendo TRACEY JAM 10.41

7 Harry AIKINES-ARYEETEY GBR 10.52

8 Tommy RAMDHAN GBR 10.60

9 Churandy MARTINA NED 10.61

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Vernon NORWOOD USA 45.28

2 Christopher TAYLOR JAM 45.45

3 Trevor STEWART USA 45.93

4 Liemarvin BONEVACIA NED 46.11

5 Patrik ŠORM CZE 46.3

6 Isayah BOERS NED 46.69

7 Jochem DOBBER NED 47.16

8 Terrence AGARD NED 47.21

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Kumari TAKI KEN 3:34.77

2 Michał ROZMYS POL 3:35.40

3 Filip SASÍNEK CZE 3:36.40

4 Andrew COSCORAN IRL 3:36.54

5 George MILLS GBR 3:36.92

6 Saúl ORDÓÑEZ ESP 3:36.99

7 Mike FOPPEN NED 3:37.22

8 Elliot GILES GBR 3:37.48

9 Thiago ANDRÉ BRA 3:39.56

10 Archie DAVIS GBR 3:40.11

11 Melkeneh AZIZE ETH 3:41.71

12 Rorey HUNTER AUS 3:42.10

13 Adam Ali MUSAB QAT 3:44.92

Mounir AKBACHE FRA DNF

Charlie DA’VALL GRICE GBR DNF

Simon DENISSEL FRA DNF

Boaz KIPRUGUT KEN DNF

Men’s 110m Hurdles

Final, Wind: +0.6

PLACE NAME NAT. MARK

1 Eduardo RODRIGUES BRA 13.34

2 Milan TRAJKOVIC CYP 13.38

3 Daniel ROBERTS USA 13.4

4 Michael OBASUYI BEL 13.63

5 Gregor TRABER GER 13.66

6 Koen SMET NED 13.66

7 Liam VAN DER SCHAAF NED 13.66

8 Paolo DAL MOLIN ITA 13.88

Damion THOMAS JAM DNF

Men’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Julien WATRIN BEL 49.47

2 Nick SMIDT NED 49.66

3 Ramsey ANGELA NED 50.44

4 Dany BRAND SUI 50.47

5 Chris MCALISTER GBR 50.64

Mario LAMBRUGHI ITA DNF

Marcio TELES BRA DNF

Alastair CHALMERS GBR DQ

Men’s Pole Vault

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Armand DUPLANTIS SWE 6.01m

2 Rutger KOPPELAAR NED 5.70

3 Ben BROEDERS BEL 5.60

4 Jacob WOOTEN USA 5.60

5 Nate RICHARTZ USA 5.60

6 Kurtis MARSCHALL AUS 5.50

6 Mikko PAAVOLA FIN 5.50

8 Harry COPPELL GBR 5.50

9 Menno VLOON NED 5.30

10 Andrew IRWIN USA 5.30

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Anderson PETERS GRN 90.75

2 Julian WEBER GER 89.54

3 Keshorn WALCOTT TTO 89.07

4 Andrian MARDARE MDA 83.69

5 Andreas HOFMANN GER 81

6 Rolands ŠTROBINDERS LAT 78.67

7 Timothy HERMAN BEL 78.35

8 Thomas VAN OPHEM NED 74.91

Women’s 100m

Final, Wind: +0.8

PLACE NAME NAT. MARK

1 Daryll NEITA GBR 11.19

2 TyNia GAITHER BAH 11.23

3 Imani LANSIQUOT GBR 11.26

4 Kayla WHITE USA 11.31

5 Dafne SCHIPPERS NED 11.4

6 N’Ketia SEEDO NED 11.48

7 Salomé KORA SUI 11.53

8 Marije VAN HUNENSTIJN NED 11.56

Jamile SAMUEL NED DQ

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Roxana GÓMEZ CUB 51.18

2 Lieke KLAVER NED 51.34

3 Nicole YEARGIN GBR 51.56

4 Corinna SCHWAB GER 51.76

5 Eveline SAALBERG NED 51.8

6 Wadeline JONATHAS USA 52.17

7 Tiffani MARINHO BRA 52.9

8 Susanne WALLI AUT 53.02

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Faith KIPYEGON KEN 2:00.36

2 Halimah NAKAAYI UGA 2:00.87

3 Catriona BISSET AUS 2:00.90

4 Ellie BAKER GBR 2:02.47

5 Christina HERING GER 2:03.31

6 Rose Mary ALMANZA CUB 2:03.43

7 Olha LYAKHOVA UKR 2:03.52

8 Marissa DAMINK NED 2:04.29

9 Bendere OBOYA AUS 2:05.87

Jackie BAUMANN GER DNF

Women’s 10,000m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Eilish MCCOLGAN GBR 30:19.02

2 Letesenbet GIDEY ETH 30:44.27

3 Ejgayehu TAYE ETH 30:44.68

4 Margaret Chelimo KIPKEMBOI KEN 30:45.00

5 Bosena MULATE ETH 30:47.55

6 Girmawit GEBRZIHAIR ETH 30:47.72

7 Almaz AYANA ETH 30:48.48

8 Yalemzerf YEHUALAW ETH 30:54.28

9 Rahel DANIEL ERI 30:59.75

10 Tsehay GEMECHU ETH 31:00.26

11 Hawi FEYSA ETH 31:03.32

12 Tsigie GEBRESELAMA ETH 31:04.88

13 Caroline Chepkoech KIPKIRUI KAZ 31:13.18

14 Abersh MINSEWO ETH 31:13.53

15 Stella CHESANG UGA 31:13.72

16 Eva CHERONO KEN 31:16.93

17 Anchialem HAYMANOT ETH 31:50.08

18 Natsnet AMANUEL ERI 31:50.79

19 Meraf BAHTA SWE 31:51.53

20 Dolshi TESFU ERI 32:01.16

21 Asnakesh AWOKE ETH 32:02.00

22 Francine NIYOMUKUNZI BDI 32:32.14

Esther CHEBET UGA DNF

Women’s 100m Hurdles

Final, Wind: +0.4

PLACE NAME NAT. MARK

1 Britany ANDERSON JAM 12.51

2 Nia ALI USA 12.69

3 Tonea MARSHALL USA 12.7

4 Tia JONES USA 12.71

5 Devynne CHARLTON BAH 12.88

6 Nadine VISSER NED 12.95

7 Sarah LAVIN IRL 13.1

8 Maayke TJIN-A-LIM NED 13.17

9 Zoë SEDNEY NED 13.4

Women’s 400m Hurdles

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Femke BOL NED 53.94

2 Anna RYZHYKOVA UKR 55.62

3 Jessie KNIGHT GBR 55.81

4 Viivi LEHIKOINEN FIN 56.29

5 Lina NIELSEN GBR 56.85

6 Paulien COUCKUYT BEL 56.9

7 Yasmin GIGER SUI 57.29

8 Shamier LITTLE USA 1:03.27

Women’s 3000m Steeplechase

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Peruth CHEMUTAI UGA 9:14.00

2 Luiza GEGA ALB 9:15.48

3 Celliphine Chepteek CHESPOL KEN 9:15.89

4 Sembo ALEMAYEHU ETH 9:18.98

5 Lea MEYER GER 9:26.89

6 Lomi MULETA ETH 9:26.89

7 Purity KIRUI KEN 9:35.00

8 Rosefline CHEPNGETICH KEN 9:35.30

9 Kinga KRÓLIK POL 9:36.63

10 Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO ESP 9:36.82

11 Carolina ROBLES ESP 9:37.20

12 Nataliya STREBKOVA UKR 9:39.53

13 Agrie WOLE ETH 9:41.33

Virginia NYAMBURA KEN DNF

Women’s Long Jump

Final

PLACE NAME NAT. MARK WIND

1 Malaika MIHAMBO GER 6.65 1.6

2 Quanesha BURKS USA 6.53 -0.8

3 Evelise VEIGA POR 6.37 0.3

4 Merle HOMEIER GER 6.36 -0.7

5 Jazmin SAWYERS GBR 6.31 1.7

6 Brooke BUSCHKUEHL AUS 6.13 -0.8

7 Pauline HONDEMA NED 6.04 -0.8

8 Eliane MARTINS BRA 5.74 1.1

9 Anasztázia NGUYEN HUN 5.4 1.4

Women’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Chase EALEY USA 19.98

2 Auriol DONGMO POR 19.68

3 Sarah MITTON CAN 19.24

4 Jessica SCHILDER NED 19.17

5 Fanny ROOS SWE 18.57

6 Sara GAMBETTA GER 18.04

7 Benthe KÖNIG NED 17.84

8 Anita MÁRTON HUN 17.67

9 Sophie MCKINNA GBR 17.18

National Events – E

Men’s 100m

Final, Wind: 0.0

PLACE NAME NAT. MARK

1 Joris VAN GOOL NED 10.33

2 Elvis AFRIFA NED 10.44

3 Churandy MARTINA NED 10.55

4 Cédric FINI NED 10.56

5 Cedrych VAN DER GRAAFF NED 10.66

6 Nsikak EKPO NED 10.69

National Events – E

Men’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Maarten EMMANEEL NED 46.9

2 Djoao LOBLES NED 47.51

3 Taymir BURNET NED 47.6

4 Vester VAN HEIJNINGEN NED 47.72

5 Pim VAN BAKEL NED 47.89

6 Nout WARDENBURG NED 48.37

7 Juno SCHUWER NED 48.68

National Events – E

Men’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Abdo-Razak HASSAN DJI 1:48.32

2 Rick VAN RIEL NED 1:48.80

3 Boitumelo MASILO BOT 1:49.09

4 Kevin WAIMANA VIEZEE NED 1:49.48

5 Ludo VAN NIEUWENHUIZEN NED 1:49.69

6 Ryan CLARKE NED 1:50.50

7 Beer HARMS NED 1:50.69

8 Nick MARSMAN NED 1:50.70

9 Dion EIJSSEN NED 1:50.99

10 Jesse SCHELTEMA NED 1:51.32

11 Twan PORMES NED 1:51.41

12 Thije TJEBBES NED 1:52.96

13 Bram ANDERIESSEN NED 1:53.69

Lars VAN HOEVEN NED DNF

National Events – E

Men’s 1500m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Hassan Idleh DIRANEH DJI 3:43.44

2 Niels LAROS NED 3:43.49

3 Robin VAN RIEL NED 3:44.35

4 Jort BENZ NED 3:46.12

5 Noah BALTUS NED 3:46.79

6 Yorben RUITER NED 3:46.83

7 Jesse FOKKENROOD NED 3:48.10

8 Teun TER HAAR NED 3:49.39

9 Jaap Gerben VELLINGA NED 3:49.75

10 Mahadi ABDI ALI NED 3:50.01

11 Duncan STEENBAKKER NED 3:50.74

12 Abdirahman MOHAMED NED 3:52.43

13 Thomas LEWIS NED 3:52.63

14 Stan SCHIPPEREN NED 3:55.40

15 Edwin SJERPS NED 3:55.65

16 Luc VELZEBOER NED 3:56.11

17 Juan ZIJDERLAAN NED 4:03.19

Valentijn WEINANS NED DNF

National Events – E

Men’s Shot Put

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ruben ROLVINK NED 16.82

2 Bjorn VAN KINS NED 16.52

3 Paul OLOFSEN NED 15.76

Mattijs MOLS NED NM

National Events – E

Men’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Tom EGBERS NED 70.91

2 Lars TIMMERMAN-JETTEN NED 66.36

3 Dario PODDA NED 63.46

National Events – E

Women’s 100m

Final, Wind: -0.2

PLACE NAME NAT. MARK

1 Imani LANSIQUOT GBR 11.29

2 Dafne SCHIPPERS NED 11.46

3 Leonie VAN VLIET NED 11.62

4 Naomi SEDNEY NED 11.65

5 N’Ketia SEEDO NED 11.74

6 Femke NUIJTEN NED 12

7 Frederique POST NED 12.3

National Events – E

Women’s 400m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Andrea BOUMA NED 52.89

2 Cathelijn PEETERS NED 53.5

3 Hanneke OOSTERWEGEL NED 53.55

4 Anne VAN DE WIEL NED 53.89

5 Laura DE WITTE NED 54.07

6 Mara COTTERINK NED 54.74

7 Myrte VAN DER SCHOOT NED 54.86

8 Lena KATER NED 55.05

National Events – E

Women’s 800m

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Anne KNIJNENBURG NED 2:07.26

2 Danaid PRINSEN NED 2:08.29

3 Laila YAHYAOUI NED 2:09.62

4 Dagmar SMID NED 2:09.73

5 Emmy VAN DEN BERG NED 2:10.86

6 Bieke SCHIPPEREN NED 2:11.34

7 Sarah PEERIK NED 2:12.19

Maureen ELLSWORTH NED DNF

National Events – E

Women’s Javelin Throw

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Dewi LAFONTAINE NED 48.63

2 Suze ZEEVAT NED 48.57

U20 Events – F

Men’s Shot Put (6kg)

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Matyas KEREKGYARTO NED 18.27

U18 Events – F

Men’s Shot Put (5kg)

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Yannick ROLVINK NED 20.12

2 Bas NOLSEN NED 17.99

3 Jarno VAN DAALEN NED 16.18

U18 Events – F

Men’s Javelin Throw (700gr)

Final

PLACE NAME NAT. MARK

1 Ryan JANSEN NED 75.15